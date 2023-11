Alle barna er født i Norge og har norsk statsborgerskap. De har gått på skole og i barnehage her frem til i fjor sommer da de skal ha blitt sendt til Sudan med tiltaltes søster.

Det er ikke kjent hvordan barna har det, eller hvor de med sikkerhet befinner seg. Heller ikke deres bistandsadvokat, Sjak Haaheim, vet noe.

De tre barnas bistandsadvokat, Sjak Haaheim. Foto: Maria Kommandantvold / NRK

– Det vi vet er at Sudan er i en borgerkrigslignende situasjon og er et sted der barn definitivt ikke har noe å gjøre, sier Haaheim.

Ble sendt til Sudan fra Egypt

Familien på fem reiste til Egypt, og faren hadde på forhånd sørget for en fullmakt som ga søsteren omsorgsretten til barna som i juli 2022 var to, åtte og ni år gamle. Dette skjedde mot mors vilje.

Moren tok med én gang kontakt med norske myndigheter etter dette, og senere anmeldte hun saken til norsk politi.

Ble tatt pause i retten for å ringe Sudan

Norske militærfly hjalp til med å evakuere norske statsborgere fra Sudan i slutten av april. De tre barna kom ikke med fordi far motsatte seg det. Foto: Kommunikasjon / Forsvaret

Da saken gikk i Buskerud tingrett i april, åpnet det seg en mulighet å få evakuert barna ut av Sudan. Norske myndigheter gjorde et forsøk på å få barna ut av det krigsherjede landet sammen med andre norske statsborgere.

Det ble tatt pauser under rettssaken for at tiltalte skulle kunne ringe familien i Sudan. Men far motsatte seg dette.

– Står og faller på far

Norge har heller ingen utleveringsavtale med landet, og Sudan er ikke med i Haag-samarbeidet.

– Det er praktisk veldig lite man får gjort i de formelle kanalene. Det hele står og faller på den innsats far eventuelt vil gjøre. Men dessverre har ikke han iverksatt tiltak som er tilstrekkelige for å få barna tilbake til Norge, sier Haaheim.

– Blir dette er et tema i rettssaken?

– Jeg regner med at det er naturlig å informere retten om hva som er status for barna og hva som er gjort for å få barna ut.

– Det er alvorlig for barn som blir bortført. De blir fjernet fra sine vante omgivelser og sine sosiale nettverk. Det skal ikke mye fantasi til for å forstå at det er en voldsom belastning for små barn, sier Haaheim.

Erkjenner ikke straffskyld

Monica Behn Jacobsen er forsvarer for tiltalte. Foto: Caroline Utti / NRK

Tiltaltes forsvarer Monica Behn Jacobsen vil ikke kommentere saken ut over å si at tiltalte mener dommen fra tingretten er feil. Han erkjente ikke straffskyld da ankesaken startet i dag, men sier han skal forklare seg i retten.

Utenriksdepartementet skriver i en e-post til NRK at de er kjent med saken, men kan ikke kommentere den av hensyn til taushetsplikten.

Det har ikke lykkes NRK å få en kommentar fra morens bistandsadvokat.

Det er satt av fem dager til saken i Borgarting lagmannsrett.