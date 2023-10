Ekstremværet «Hans» har sinte søsken som kommer til å ramme Norge i åra som kommer. Flere forskere har de siste ukene samlet sine krefter for å finne ut hvordan vi skal ruste oss for de neste omgangene av sint vær.

«Hans» traff Sør-Norge i starten av august og gjorde store skader i spesielt Buskerud-området og Innlandet, som ble rammet av flom, jordskred og oversvømmelser.

Torsdag hadde Niva (Norsk institutt for vannforskning) og Meteorologisk institutt et foredrag om foreløpig forskning i kjølvannet av «Hans». De enorme vannmengdene har påvirket miljøet i innsjøer, elver og i fjorden.

Unormalt tidspunkt

Håkon Mjelstad fra Meteorologisk institutt forteller at «Hans» oppførte seg på en helt spesiell måte.

– Det var et uvanlig kraftig lavtrykk, med tanke på at det kom fra sørøst. Og så var det uvanlig kraftig for årstida. Vi har sjeldne målinger, noen steder har de aldri inntruffet før. «Hans» var en sjelden og spesiell værhendelse, sier Mjelstad.

Etter å ha truffet Norge stanget «Hans» i fjellkjedene i vest.

– Vi har aldri før målt så mye regn over så store områder på Østlandet. Og dette er områder som ikke er vant til så mye regn, og da blir konsekvensene mye større, sier han.

Nesbyen er delt i to Du trenger javascript for å se video.

Brunt vann

Dermed rammet uværet områder på en annen måte enn før, selv om både Drammensvassdraget og Glomma har opplevd store krefter også tidligere.

Vanligvis er det vårflommen som dominerer og det er mer uvanlig med store flommer om sommeren. Dette er noe av det forsker Øyvind Kaste og hans kollegaer i Niva har funnet gjennom kontinuerlige undersøkelser i Glomma og Drammenselva:

Det er ti ganger så mye fosfor og «suspenderte partikler», små deler av et stoff/materiale som ikke er oppløst i vannet, som før flommen.

Det er 25 prosent mer organisk materiale som jord, planter og trær i Glomma og 50 prosent mer i Drammenselva.

Når det kommer så mye mer ferskvann fra elvene til sjøen får det store konsekvenser for den, forteller Niva-forsker Anette Engesmo.

Fjorden blir brunere.

Fjorden blir ferskere.

Forholdene legges til rette for algeoppblomstringer, men algeoppblomstringer kan også hemmes av den mørke fargen.

Det blir en konkurranse om lyset.

– Lyset klarer bare å trenge gjennom en til to meter. Det ser ikke appetittlig ut, og gir heller ikke gode levekår for samfunnene som lever der. Vi har sett de umiddelbare effektene, men vi vet ikke hvordan dette vil påvirke fjorden på lengre sikt, sier Engesmo.

Norsk institutt for vannforskning mener vi i framtida trenger mer våtmark og færre parkeringsplasser i flomutsatte områder. Foto: Frida Synnøve Høyås / NRK

Må parkere annerledes

Forskerne mener vi må bo og bygge annerledes.

– For å dempe i stedet for å forsterke risikoen må vi nok ha mer våtmark og færre parkeringsplasser i flomutsatte områder, sier Nivas viseadministrerende direktør Thorjørn Larssen.

For selv om «Hans» var kraftigst lokalt, kan konsekvensene bli store også i større områder.

– «Hans» rammet de to største vassdragene i Norge, og dermed også mange store innsjøer og elver. Begge ender i Oslofjorden. Vannet ble ordentlig brunt, med søppel og kloakk fra vassdragene, sier Niva-forsker Sigrid Haande.

Våtere og villere

– Vi har overvåket miljøstanden i norske vann over lang tid. Alle så den umiddelbare effekten da det fløt rundballer og campingvogner i elva. Men det er også en langvarig effekt her, når det blir tilført materialer fra land til vann, sier Thorjørn Larssen.

Ting som ikke hører hjemme ender på bunnen og blir værende. I verste fall blir økosystemet og mangfoldet redusert.

– De langsiktige miljøkonsekvensene kommer etter at flomtoppen er over.

August var den fjerde våteste registrert i Norge siden målingene startet i 1900. Det var dømt til å bli vått og vilt rundt vassdragene.

– Dette vi nå ser, kommer vi nok til å kunne oppleve mer av. Dette er en effekt av klimaendringene. Villere og våtere vær i Norge, sa statsminister Jonas Gahr Støre den første dagen, da beredskapen ble skjerpet.

Forskerne sier det samme: Det vil skje igjen.

– Hvordan kan vi begrense slike konsekvenser i framtida?

– Vi må bruke lærdommen fra «Hans» og kanskje må vi vurdere hvor man starter bygging og hva man bygger opp igjen. Det er også viktig å sette av areal og plass til flom og bruke naturen som en del av løsningen, sier Thorjørn Larssen.