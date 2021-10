«Jeg har hørt at Kongen er så grei, så ham gruer jeg meg ikke til å møte. Det er klart jeg blir litt spent, men jeg gleder meg aller mest.»

Ordene tilhører Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim. De kunne ha blitt sagt i timene før hun ble presentert som ny utviklingsminister på Slottsplassen torsdag.

Men uttalelsen ble gitt til Halden Arbeiderblad for 34 år siden.

Sommeren 1987 viet Halden Arbeiderblad en hel side av papiravisen til Anne Beathe Kristiansen, som hun het den gang. Foto: Faksimile fra Halden Arbeiderblad i 1987

Den gang var Tvinnereim bare 13 år gammel og vert for Kong Olav og statsminister Gro Harlem Brundtland da de besøkte Landbruksveka på Hellerudsletta.

I dag fikk hun igjen møte både statsministeren og Kongen. Ikke som vert, men som nytt medlem av den norske regjeringen.

– I Anne Beathe får vi en statsråd med et brennende engasjement på et felt jeg er opptatt av, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

Anne Beate K. Tvinnereim (nummer fire fra venstre) ved kongens bord torsdag formiddag. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Forgjengeren: – Du kommer til å bety så mye

Tvinnereim har de siste årene vært fylkesråd for klima og miljø i Viken fylke og en av nestlederne i Senterpartiet.

Nå skal hun lede Støre-regjeringens arbeid med bistand og utviklingsspørsmål. 47-åringen har tidligere jobbet i UD, Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad) og som ambassadesekretær ved Norges ambassade i Maputo i Mosambik.

– Du kommer til å bety så mye for de mange som trenger det aller mest, sa Dag-Inge Ulstein (KrF) da han overleverte sine nøkler til Tvinnereim.

Den nye utviklingsministeren takket for ordene og lovte at hun skulle videreføre arbeidet til Ulstein.

– Kampen mot sult, for matsikkerhet, for jenters stilling og likestilling og kampen mot klimautslipp, er arbeid jeg lover å gå i bresjen for, sa hun.

Anne Beathe K. Tvinnereim (Sp) får nøkkelen til utviklingsministerens kontor av Dag Inge Ulstein (KrF). Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Fortalte Minken om barneflyktninger

For dette er et arbeid 47-åringen har engasjert seg i hele livet. Allerede som ungdom i hjembyen Halden viste hun et engasjement for bistandsarbeid.

14 år gammel reiste Tvinnereim til Thailand sammen med en klassevenninne fra Rødsberg skole. Jentene hadde vunnet turen for å besøke flyktningleirene der.

14 år gamle Tvinnereim (i midten) forteller programleder Minken Fosheim om reisen til Thailand. Foto: NRK

Etter at de kom hjem til Norge, ble de invitert til NRK for å fortelle om hva de hadde opplevd i forbindelse med innsamlingsaksjonen til verdens flyktninger.

For Tvinnereim førte reisen til et sterkt møte med barneflyktninger.

– Vi fikk høre om skjebnene deres og hvor forskjellig de taklet ting fra oss i Norge. De var ikke eldre enn oss, de var 15 år og helt alene, helt på egen hånd, fortalte hun.

Får rekordhøyt bistandsbudsjett

Etter besøket hos NRK dro jentene rundt på andre skoler og holdt foredrag om alt de hadde opplevd.

Nå får hun det øverste ansvaret for norsk utviklingshjelp til fattigere land, og rundt halvparten av et rekordhøyt bistandsbudsjett på 41,9 milliarder kroner, skriver bistandsaktuelt.no.

Og kanskje hadde hun samme følelse på Slottsplassen i dag som hun hadde da hun som 13-åring snakket med lokalavisa på Landbruksveka i 1987:

«Det er veldig morsomt at folk vil ha bilder og autografer, men det blir nesten litt mye.»