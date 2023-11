– Det sitter to sothøner i området. Begge har tydelige oljesøl i fjærdraktene sin, sier ornitolog Bjørn Frostad.

Natt til tirsdag lekket rundt 20.000 liter soyaolje ut i Glomma fra fabrikken Denofa på Øra i Fredrikstad. Oljesølet er i nærheten av et fuglereservat.

Soyaoljen skal ha lekket ut fra en manuell ventil som sto åpen. Ifølge fabrikkdirektør Torgeir Hjertaker skulle ventilen vært stengt.

Tirsdag ettermiddag tok ornitolog Bjørn Frostad turen ut til fuglereservatet der soyaoljen har lekket ut.

Skadet sothøne på Øra i Fredrikstad etter utslippet av soyaolje. Foto: Even Bjøringsøy Johnsen / NRK

Der ble det gjort funn av minst fem fugler som har soyaolje på seg. To sothøner, en siland og et par stokkender.

Kan bli nedkjølt

– Hva som helst av olje vil gjøre at fjærene klistrer seg sammen og det gjør at vannet trenger inntil huden og fuglen blir nedkjølt. Den vil omsider dø av nedkjøling med mindre den får hjelp, sier Frostad.

Det er mellom 20 og 25 arter som er tilknyttet vann i området.

– Vi har hundrevis av måker, og kanskje 40 til 50 svaner her. Vi har kanskje et par hundre ender av forskjellige arter, sier Frostad.

– Er man riktig uheldig så kan dette ramme flere hundre fugler, sier Frostad.

Ornitolog Bjørn Frostad fant tirsdag ettermiddag flere fugler som var skadet som følge av oljesølet i Glomma i Fredrikstad. Foto: Even Bjøringsøy Johnsen / NRK

Politiet jobber med å få bedre oversikt over hvor oljen kan ha spredt seg. Det er i løpet av natten lagt ut lede- og sperrelenser og det jobbes nå med å suge opp olje fra lensene.

Anmeldt utslippet

Naturvernforbundet har anmeldt utslippet. De mener det er kritisk at utslippet skjer ved en fabrikken som er lokalisert på industriområdet Øra, som ligger i umiddelbar nærhet til tre naturreservater.

– Vi anmoder politiet om å åpne etterforskning med sikte på strafferettslig reaksjon mot bedriften, sier leder Truls Gulowsen i Naturvernforbundet i en pressemelding tirsdag kveld.

Biolog Jan Ingar Båtvik har jobbet i området i en årrekke. Han kaller utslippet i natt for en katastrofe.

Nå er han svært bekymret for fuglene som kan være i stor fare i Fredrikstad. Det er krevende å hjelpe fuglene som kommer i kontakt med oljen, forklarer biologen.

De må fanges og vaskes rene for olje.

Mannskaper jobber med å samle opp matoljen i Glomma. Foto: Even Bjøringsøy Johnsen / NRK

– Tunge ressurser må inn for å vaske oljeskadet fugl. Vi er ikke spesielt gode på å ta vare på vår egen natur. Vi har ikke engang mottaksstasjoner for skadet vilt i Norge. Det er basert på frivilligheten her, sier Båtvik.

Utslippet etterforskes av politiet. Det vil bli gjennomført avhør og eventuelle tekniske undersøkelser.

Det er ikke første gang fugler har blitt hardt skadet av oljesøl i Glomma. I 2012 døde rundt 2.000 fugler av oljeskader etter Godafoss-ulykken.

Været kan ha positiv effekt

Utslippet driver nå sørover i Glomma med en hastighet på 1–2 knop, opplyser politiet.

Meteorologene varsler om sterke vindkast i området Fredrikstad og Hvaler det neste døgnet. Det kan gi en bremsende effekt på oljen i vannet.

– Vinden er ventet sørfra og Glomma renner fra nord, så det kan ha en bremsende effekt, sier statsmeteorologen Unni Nilsson.

Rundt 20.000 liter soyaolje havnet i Glomma etter at fabrikken Denofa hadde lekkasje natt til tirsdag. Foto: Even Bjøringsøy Johnsen / NRK

Miljødirektoratet ber folk om å la oljeskadde fugler være i fred om de kommer over noen de neste dagene.

– Ikke vask fuglene som er skadet. Det er en klar beskjed. Hvis du vasker fuglen, så fjerner du fettet på fjærdrakten. Da mister fuglen fettlaget som skal beskytte den og holde den varm. De vil ikke overleve, sier Harald Sørby.

Kartlegger omfanget

Kystverket har vært i Fredrikstad med personell og utstyr i forbindelse med oljesølet fra fabrikken Denofa.

De har myndighet til å gi pålegg om miljøundersøkelser i etterkant av en slik hendelse.



– Når aksjonen avsluttes vil vi ta en vurdering på om det er nødvendig her, skriver beredskapsdirektør i Kystverket Hans Petter Mortensholm i en e-post.