Her blir Josof (20) utsatt for grov rasisme: – Jeg ble helt knust

– Jeg ble truet, mobbet, krenket og diskriminert på samme tid.

Forrige helg gjorde 20-åringen det han alltid gjør i helgene. Han snakket med fremmede på en video-tjeneste.

Der møtte han en ung person med headset på. Personen kom med en rekke rasistiske kommentarer.

– Det er de verste sekundene i mitt liv. Jeg ble helt knust. Det er så direkte rettet mot meg med asiatisk bakgrunn, sier han.

Hør et utdrag fra samtalen her. NRK har fordreid stemmene:

Spill av lyd Kineser. Hæ?

Jeg håper du er glad. Jeg håper du har et godt liv.

Du og. Jævla kineser.

Ching chong. Har du lyst på vårruller med ris og kylling og nudler?

Du, kan jeg bestille mora di? Kan jeg bestille mora di? Kan jeg bestille ho?

Josof håper hendelsen kan bevisstgjøre andre.

– Det er en påminnelse om at rasisme er reelt, spesielt mot innvandrere. Det kan i verste fall føre til at en person utfører hatefulle handlinger. Man blir ikke født rasist, men opplært til det, mener jeg.

Josof håper foreldre prater med barne sine om rasisme. Foto: Privat

NRK har fått tilgang til opptak av hele samtalen og kjenner identiteten til personen som kommer med de grove ytringene. Han er under 18 år.

Guttens far er skuffet over at sønnen har kommet med disse rasistiske kommentarene.

– Det er helt forferdelig og helt uakseptabelt. Hvorfor han har gjort det han har gjort, vet jeg virkelig ikke. Sønnen min angrer i hvert fall bittert på det han har sagt, sier faren til NRK.

Gutten har i etterkant mottatt flere trusler.

Reagerer på hendelsen

Marjan Nadim er forsker ved Institutt for samfunnsforskning. Hun reagerer på de rasistiske kommentarene.

– Kommunikasjon over nettet kan gjøre at vi opplever en distanse til de vi snakker med, som gjør at vi kan miste mange sosiale sperrer, sier Nadim til NRK.

– Mens nærheten man får av å se og snakke med noen på video i utgangspunktet burde øke terskelen for den type angrep. Det gjør denne saken spesiell.

Marjan Nadim er forsker ved Institutt for samfunnsforskning. Foto: Institutt for samfunnsforskning

Ifølge Nadim viser flere forskningsprosjekter at personer med minoritetsbakgrunn ofte er mer utsatt for hat og trusler enn andre.

– Det finnes ingen grenser for hva slags tøft snakk man kan bli utsatt for. Det er ofte angrep på det som gjør at de skiller seg ut eller annerledesheten deres, sier hun.

Forskeren understreker at hun ikke kjenner til det aktuelle sosiale mediet, men at det kan minne om enkelte plattformer man finner i gamingverden. Der kan det utvikles egne sjargonger som de fleste vil oppfatte som uakseptable.

– Start rundt middagsbordet

20 år gamle Josof er glad for at flere har satt ord på sine opplevelser med rasisme i det siste. Særlig NRKs programleder Fredrik Solvang, som nylig åpnet opp om sine opplever med rasisme.

– Rasisme er et stort problem og vi burde snakke mer om dette. Og gjerne også enda høyere, sier han

Nå ber han folk, og særlig voksne, snakke mer om at rasisme faktisk finnes.

– Man bør starte å snakke med barn rundt middagsbordet. Fortelle barn at man ikke skal dømme folk ut ifra hvordan de ser ut og hvilken religion de har.

Han har ikke bestemt seg for om han vil anmelde til politiet.