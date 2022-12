Det er utfordrende kjøreforhold en rekke steder på Østlandet lørdag kveld.

Øst politidistrikt melder svært vanskelige kjøreforhold på alle veier mellom Svinesund og Minnesund.

Politiet ber bilister som har tenkt seg ut på veien om å tilpasse farten etter forholdene.

– Selv om veien ser fin og grei ut så er det særdeles glatt over alt. Det skal lite til for at det blir en sleng på bilen. Da mister du fort kontrollen. Det er det mange som har gjort i dag, sier operasjonsleder Terje Marstad til NRK.

Glatte veier har ført til mange ulykker i løpet av helga. Politiet rekker ikke rykke ut til alle.

– Vi kan ikke rykke ut på alt. Vi tar i vesentlig grad for oss der det er personskade, og det er heldigvis ikke for mange, sier Marstad.

Flere ulykker

Kjøreforholdene har ført til flere ulykker på veiene.

En lastebil sperret store deler av E18 i Askim mellom Sekkelsten og Moenkrysset etter å ha kjørt i autovernet rundt klokken 17.30.

På Sollihøgda i Hole kjørte en bil inn i en fjellvegg. Ingen ble alvorlig skadet, men ulykken skapte store problemer i trafikken i ettermiddagstimene.

Like før klokken 16.00 veltet en veltet på E6 ved Son i retning Moss. Bilen skal ha kjørt inn i midtdeleren og deretter veltet. Føreren av bilen ble kjørt til sykehus med moderate skader.

Politiet kjørte av veien

I Drammen kjørte en politibil under utrykning av veien i 15.30-tiden. Ingen personer skal være skadet som følge av utforkjøringen.

Fem trailere sto fast på E6 ved Klemetsrud i Oslo lørdag ettermiddag. Klokken 15.15 meldte politiet at veien igjen var åpnet for trafikk.

– Dersom du må ut med bilen: Beregn god tid og kjør forsiktig, skriver Sør-Øst politidistrikt på Twitter.

Også fredag skapte været trøbbel for trafikantene på Østlandet: