Utenlandske kjærester slipper inn i Norge, men ikke besteforeldre

Om noen uker går familien Gjelsvik i Bergen fra tre til fire personer. Høygravide Lena skulle gjerne hatt noen ekstra hender i huset for å bistå familien etter fødselen.

– Nå har jeg litt panikk for å bli alene i ukene etter fødselen. Mannen min er borte på jobb fem uker av gangen, sier hun.

Hennes foreldre i Ukraina har vært i Norge mange ganger før. Men etter at Norge stengte grensene, har det ikke blitt flere besøk.

Skype har liten verdi

Nå er Lena bekymret for at datteren mister viktig kontakt med besteforeldrene.

– Min far er blind og datteren min på to år snakker ikke så mye ennå. Dermed er verdien av samtaler via Skype minimal for å bygge relasjonen til besteforeldrene, forteller Lena.

Hun har bodd her i syv år og blitt norsk statsborger.

BURSDAG: Bestemor Ludmila og bestefar Vitaly fra Ukraina, her sammen på ettårsdagen til barnebarnet Nadine. Foto: Privat

Onsdag åpnet regjeringen opp grensene for utlendinger fra land utenfor EU og EØS, som har kjæreste eller familie i Norge.

Men besteforeldre, foreldre til barn over 21 år og barn over 21 år er ekskludert fra listen.

Innreise for kjærester og familiemedlemmer Ekspandér faktaboks Regjeringen åpnet 15. juli for innreise for utlendinger fra land utenfor EU/EØS, som har familie eller et etablert kjæresteforhold i Norge.

Med familiemedlemmer menes ektefelle/partner/samboer, foreldre til barn under 21 år og barn under 21 år, samt stefamilie.

For kjærester stilles det krav til at partene har møtt hverandre fysisk, og at forholdet har hatt en varighet på minst ni måneder.

Personen som bor i Norge må legge fram en egenerklæring som kjæresten må fremvise ved ankomst til Norge, hvor det bekreftes at de to kravene er oppfylt.

Det gis ikke unntak fra karanteneplikten eller de normale vilkårene i utlendingsloven. Kilde: Regjeringen pressemelding om ordningen

Lenas foreldre er begge 59 år gamle. Dermed er de ikke i risikogruppen for korona. Men det hjelper ikke.

– Jeg synes det er urettferdig, sier hun.

Savner bestemor og bestefar i USA

I Narvik sitter familien Skavik og savner bestemor og bestefar i Florida.

– Det var jubel da vi så at familier kunne gjenforenes. Men så skjønte vi at det ikke gjelder besteforeldrene mine. Siden har det vært tårer, frustrasjon og sinne, forteller Katrine Skavik (29).

Hun forstår ikke aldersgrensen på 21 år for familiemedlemmer.

– Familie er like viktig som kjæreste vil jeg si, sier Katrine.

Besteforeldrene Kjell Hansen (84) og Ambjørg Hansen (81) er opprinnelig nordmenn, men emigrerte til USA. Nå er de amerikanske statsborgere. I Narvik har de en datter, tre barnebarn og fire oldebarn.

– For at det skal være forsvarlig og trygt for dem å komme kan vi betale for testing ved ankomst. Vi har også flere steder hvor de kan gå i karantene. Fortell oss hva vi kan gjøre. For vi vet ikke hvor mye tid vi har igjen med dem, sier Katrine.

FAMILIEGLEDE: Kjell (84) og Ambjørg Hansen (81) med oldebarna Alice og Emma. Foto: Privat

– Den eneste hun har

I Oslo bor Natalya Volodina (43) fra Russland. Hennes foreldre hadde fått visum til Norge og skulle etter planen komme på besøk i slutten av mars. Så stengte grensen. I april døde faren. Natalya var korona-fast i Norge og fikk ikke reist i begravelsen.

SAVN: Natalya Volodina mistet sin far, Viktor Klimov, i april. Nå håper hun moren, Galina Klimova, kan komme på besøk fra Russland til Norge snart. Foto: Privat

– Mamma vil gjerne komme hit på besøk nå. Jeg skulle gjerne sett henne og gitt henne en stor klem. Som enebarn er jeg nå den eneste hun har, forteller Natalya.

Stortingsrepresentant Tuva Moflag (Ap) gir regjeringen honnør for å nå la kjærester treffes. Men hun synes dagens løsning ikke er fullverdig.

IKKE HELHETLIG: Tuva Moflag (Ap) sier regjeringen må lytte når folk melder fra om problemer som regelverket fører med seg. Foto: Håvard G. Hagen / NRK

– Det er viktig at løsningen blir forståelig og helhetlig. Regjeringen bør justere dette i takt med at folk melder tilbake at regelverket fortsatt byr på en del problemer, sier hun.

– Steg for steg

Med ministerkolleger på ferie, svarer landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) for regjeringen.

– Hvorfor er det greit at en kjæreste fra Ukraina kommer til Norge, men ikke en bestemor?

– Nå er det slik at vi må åpne gradvis. Da har vi tatt de som per definisjon står nærmere. Det vil alltid være noen som står på den andre siden av svaret vi gir, som ikke får.

– Er det ikke urettferdig overfor dem som gjerne vil ha besøk av besteforeldre?

– Jeg skjønner man har et ønske om å få møte besteforeldrene. Men ett sted må man begynne når vi åpner opp. Vi åpnet steg for steg. Dette er et av de stegene.

– Når vil dere vurdere å åpne for flere?

– Det har vi ikke kommet til ennå. Vi må først se effekten av dagens åpning og mer reising i Europa. Vi er ikke over pandemien, vi er midt i den.

– Tuva Moflag etterlyser et mer helhetlig regelverk. Hva sier du til det?

– Vi har en helhetlig tanke. Helse går foran. Men vi må gå steg for steg. Og vi må hele veien ha kontroll på det vi gjør.