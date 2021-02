Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Kommunen anbefaler nå at alle som har deltatt i fritidsaktiviteter i Hakadal i Nittedal kommune tester seg for korona så raskt som mulig. Dette gjelder også utendørsaktiviteter i Varingskollen Alpinsenter.

Rundt 1600 personer besøkte i helgen alpinsenteret. Daglig leder Richard Palmgren forteller at han har vært i kontakt med kommunens kriseledelse.

– Vi har vært i kontakt med Nittedal kommune, kriseledelsen der og kommuneoverlegen. Vi kommer til å fortsette å holde skianlegget åpent, så heisene går, sier Palmgren.

Palmgren forteller at det både lørdag og søndag skal ha vært utsolgt for skipass i alpinanlegget.

HAR GJORT DET DE KAN: Richard Palmgren er daglig leder ved Varingskollen Alpinsenter. Han mener de har gjort det de kan for å hindre smitte i alpinanlegget. Foto: Marita Haugo / NRK

– Det vi gjør av ekstra tiltak er at vi stenger serveringsstedene helt. Vi stenger også skiutleia. I tillegg så tar vi inn ekstra bemanning for å følge med på påstigning i heiser og at folk følger smittevernreglene vi har i forhold til avstand.

Videre understreker Palmgren at synes alpinanlegget har gjort det de kan for å forhindre smitte.

– Nå er det ikke påvist at smitten kommer herfra, men det er påvist at noen som har smitten har vært i anlegget, avslutter han.

Har spredd seg blant unge

I Nittedal var det 14 positive tester i helgen, og det er foreløpig ni nye positive mandag. Smittetilfellene knyttes til Kirkeby skole og Hakadal ungdomsskole.

Fungerende ordfører i Nittedal, Inge Solli, sier at de som er smittet i stor grad kan knyttes opp mot hverandre.

– Selv om vi ikke vet smitteveien inn til dette smitteutbruddet, så har vi bra oversikt over hvordan smitten har utviklet seg så langt.

Kommunen varsler at de nå iverksetter nødvendige tiltak for å hindre at viruset sprer seg ytterligere. På Kirkeby skole er det nå satt opp en mobil teststasjon, og dermed er testkapasiteten doblet.

– Viruset har spredt seg raskt blant barn og unge. Foreløpige prøver analysert på Ahus tyder på at det er virus fra England. Vi får endelig bekreftelse på det fra FHI, men gjennomfører tiltak som om dette er bekreftet, sier han.

GOD OVERSIKT: Fungerende Ordfører i Nittedal, Inge Solli, mener de har en god oversikt over smittespredningen i kommunen. Foto: Heidi Fjørtoft Klokk / NRK

Videre forteller Solli at kommunen er forberedt på at det vil bli flere smittetilfeller enn det som er påvist til nå.

– Mange av dem som får påvist smitte fra denne UK-mutanten har ingen symptomer. Forhåpentligvis klarer vi å slå ned dette i løpet av et par dager, så det ikke kan spre seg videre.

Dette er tiltakene i Nittedal nå:

Begrens sosial kontakt så mye som over hodet mulig.

Planlegg butikkbesøk, slik at du ikke må gå på butikken flere ganger enn nødvendig.

Unngå unødvendige reiser

Vær nøye med hygiene – håndvask og håndsprit.