Utbrudd av mutert virus i hjemmesykepleien i Moss

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Det er en alvorlig situasjon. Spesielt når vi får smitte i hjemmetjenesten, sier kommuneoverlege i Moss, Kristian Krogshus.

Kommuneoverlege i Moss, Kristian Krogshus. Foto: Moss kommune

Siste døgn er det påvist ni nye smittetilfeller i kommunen. To av de smittede er brukere i hjemmetjenesten.

Totalt har fire brukere og åtte ansatte testet positivt for koronavirus. Alle prøvene er videresendt til analysering. Den engelske virusvarianten er så langt påvist i én av 12 prøver.

– Jeg kan ikke gå inn på detaljene i det. Men vi hadde grunn til å tro at det kunne være mutert virus. Da var det viktig for oss å sende inn så mange prøver som mulig for å se om vi fikk det påvist, sier kommuneoverlegen.

81 brukere og 34 ansatte tilknyttet hjemmetjenesten er satt i karantene. Også husstanden til de som er i karantene må holde seg hjemme.

På tross av utbruddet klarer hjemmetjenesten fortsatt og gi gode og forsvarlige tjenester til brukerne i hjemmetjenesten, forteller kommuneoverlegen.

– Det er veldig krevende. Vi er nødt til å finne løsninger. Vi er nødt til å omdisponere noe personell fordi vi skal klare å gi gode og forsvarlige tjenester til alle som trenger det. Og det klarer vi, sier han.

Smitteutbrudd på skole

Moss er en såkalt ring 2-kommune. Skolene og barnehagene er på gult nivå og det er påbud om hjemmekontor for alle som kan.

Seks elever ved Bytårnet skole er blant dem som har fått påvist smitte siste døgn. Totalt har ti elever testet positivt de siste dagene.

Flere elever ved Bytårnet skole har testet positivt for koronavirus. Foto: Siw Mariann Strømbeck/NRK

Kommunen har ikke fått svar på om det er et mutert virus på skolen.

116 elever og 19 ansatte er satt i karantene. Grunnen til at de mistenker mutert virus ved skolen skyldes i hovedsak to grunner, understreker kommuneoverlegen.

– For det første så ser vi at det er relativt mange barn og unge som har blitt smittet.

– Vi tror at de kan ha blitt smittet på skolen. Vi ser også en sammenheng med situasjonen i hjemmesykepleien, uten at jeg kan gå i detalj der, sier Krogshus.