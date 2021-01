Usikker skjebne for huseierne ved raset

Alle hus som er blitt skadet av raset har dekning gjennom forsikringen. Men dersom huset ikke er skadet, men området er utrygt, er det mer uklart hva huseierne har krav på.

Usikkert om forsikringen dekker

Sigmund Clementz er informasjonssjef for If Skadeforsikring. Han sier at ikke alle som er redde for å flytte tilbake kan regne med erstatning. Foto: Kilian Munch / Kilian Munch

– Grunnprinsippet for all forsikring er at en skade må ha oppstått.

Det sier Sigmund Clementz. Han er kommunikasjonssjef for If Skadeforsikring.

Han forteller at de som har blitt direkte rammet av raset og mistet huset får hjelp av forsikringsselskapet til å bygge det opp igjen.

Men hvem som ellers får erstatning, er for tidlig å si.

– Nå er det mange undersøkelser. Prinsippet for forsikring er at det må ha oppstått en fysisk skade. Så det er først når et hus er blitt ødelagt, at det blir erstattet, sier Clementz.

– Det er ikke nok at det er utrygt å bo der for å få erstatning?

– Nei, dette kommer opp med jevne mellomrom i Norge. Det er mange steder det er ganske utrygt å bo. Her er det ofte at kommunen, og noen ganger staten, kommer på banen for å se på tiltak som kan gjøres.

Huseiere som har fått husene ødelagt av ras vil få erstatning av forsikringsselskapet. Foto: Nima Taheri / NRK

Kan bli en lang prosess

Advokat Morten Hugo Berger frykter at det kan ta lang tid før mange av beboerne får svar på om de får erstatning eller ei. Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

Advokat Morten Hugo Berger mener det ofte er komplisert å finne ut hvem som har ansvaret i denne typen saker.

– Det kan også være at ingen kan holdes ansvarlig for de skadene som har oppstått. Det kan skje dersom både kommunen, utbygger og de som har vurdert grunnforholdene før utbyggingen har gjort jobben sin, sier han.

Berger representerer 14 huseiere i Brånåsdalen som ligger en drøy mil fra rasstedet i Gjerdrum. Disse 14 gikk til sak mot kommunen for setningsskader og gassforurensning som følge av et gammelt deponi som ligger under husene.

Naboene vant saken, og kommunen ble dømt til å betale over 34 millioner kroner i erstatning til beboerne.

I ettertid har kommunen anket. Saken skal opp i retten på nyåret. I mellomtiden venter familiene på en avklaring.

Berger påpeker at beboerne i randsonen til raset i Gjerdrum kan måtte vente lenge før ansvarsforholdet blir avklart. Mange av dem kan måtte slåss for å få erstatning.

– Først må man avklare om de er dekket av forsikringen. Deretter er det et spørsmål om noen kan holdes ansvarlige, sier han.

Staten må på banen

Stortingspolitiker for Senterpartiet Sigbjørn Gjelsvik mener staten må inn og støtte beboerne om det trengs. Foto: Hans ivar Moss Kolseth / NRK

– Når en ser bildene og hører historiene fra dem som har opplevd denne katastrofen, er det ikke vanskelig å forestille seg at mange ikke ønsker å flytte tilbake igjen. Det sier Sigbjørn Gjelsvik, stortingsrepresentant for Senterpartiet fra Akershus.

– I den grad forsikring ikke dekker mener jeg at staten må inn. Folk skal ha trygghet for at de ikke må flytte tilbake til randsonen til en slik ufattelig rastragedie, sier Gjelsvik.

Han frykter at beboerne kan ende opp som kasteballer i systemet.

– Nå var statsminister og justisminister på rasstedet i går. Det er flott at en viser medfølelse og tilstedeværelse i en akuttfase, men minst like viktig er det at folk skal føle trygghet over at de skal slippe å måtte flytte tilbake til randsonen til et slikt rasområde. Da må staten stille opp om nødvendig, sier Gjelsvik.

Han legger til:

– Vi kommer til følge opp det som skjer nå og stille spørsmål til regjeringen om hvordan en ivaretar de som er rammet av tragedien.