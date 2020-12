Usikker framtid for ikonisk Oslo-bad

Norges mest kjente friluftsbad åpnet i 1956 og er preget av tidens tann. I fjor kom ny vannsklie til 23 millioner kroner, men ellers har tiden på mange måter stått stille.

STORT ENGASJEMENT: Kultur- og idrettsbyråd Omar Samy Gamal (SV) har fått den store Frognerbadet-utredningen på sitt bord. Foto: Heiko Junge / NTB

– Frognerbadet er et ikonisk anlegg i Oslo som betyr veldig mye for innbyggerne, sier kultur- og idrettsbyråd Omar Samy Gamal (SV).

– Hva som skjer på Frognerbadet vekker et stort engasjement, sier han.

Svømmehall

Å bygge svømmehall er en av anbefalingene i den store utredningen av Frognerbadets framtid. Den ble bestilt av byrådet i 2019.

– Tilstandsrapporten vi da hadde gjennomført, viste at det er nødvendig å rehabilitere badet, sier SV-byråden.

I forbindelse med rehabiliteringen skulle utredningen blant annet besvare følgende spørsmål:

Er det mulig å utvide utesesongen? Og lar seg gjøre å bygge et innendørsbad i Frognerbadet?

LENGRE SESONG: Å utvide utesesongen i det store 50-metersbassenget er en av anbefalingene. Foto: Oslo kommune

Bakgrunnen for ønsket om innebad er det store behovet for svømmehaller, særlig vest i byen. For tiden bygger Oslo kommune bad for milliardbeløp i øst, men ingen på vestkanten.

– Åpnes ikke for nybygg

Men Byantikvaren heller kaldt badevann i blodet til dem som ønsker seg svømmehall i Frognerbadet.

– Frognerparken og friluftsbadet er et helt unikt anlegg, sier antikvar Cathrine Reusch hos Byantikvaren.

– Det er fredet som et helhetlig anlegg. Det åpnes ikke for nybygg i dette området, sier hun.

OFFISIELL ÅPNING: Frognerbadet åpnet 16. mai 1956 og ble benevnt som Oslos for tiden mest populære tilholdssted. Broen i Vigelandsparken bak til høyre. Foto: Aktuell / NTB

– Svekker verdiene

Den ferske utredningen fra Asplan Viak anbefaler å rive dagens kafeteria og bygge en hall med 25-meters treningsbasseng.

– Vi ser ikke det som forenlig. Det vil svekke de verdiene som er i friluftsbadet i dag.

– Dette bygget kom opp som et tillegg veldig kort tid etter at friluftsbadet ble oppført. Det rommer verdifulle funksjoner som et stort kaféanlegg på badeplan, en friluftskafé.

– En helt annen type bygg, tett og kompakt, vil være med og forringe verdiene, sier Cathrine Reusch.

Hun sier at det eneste som er lov inne i Frognerbadet er mindre tilpasninger og justeringer som ikke svekker fredningsobjektet.

– Bør være mulig

Byråd Omar Samy Gamal registrerer Byantikvarens uttalelse. Han erkjenner at det er komplisert å gjøre noe. Men:

– Det er nødvendig å rehabilitere Frognerbadet, og det bør være mulig å få til en respektfull fornyelse.

– Vi har jo erfaring med å bygge ny sklie der, og den ble veldig fin, minner Gamal om.

SUPERSKLIE: Vannsklia kostet 23 millioner kroner da den sto ferdig i 2019, to år forsinket. Foto: NRK

Varme ute

Hovedgrepene for å utvide utesesongen er en oppvarmet gang mellom garderobene og det store 50-metersbassenget og varme i dekket rundt utebassenget.

Om dette gjør det mulig med helårsdrift er for tidlig å si.

Det populære utendørsbadet åpner vanligvis 18. mai har de siste årene stengt i midten av september.

Den anbefalte løsningen er grovt beregnet å koste 306 millioner kroner.

– Jeg vil understreke at vi er veldig tidlig i prosessen. Vi trenger en runde med kvalitetssikring før vi anbefaler noe, sier kultur- og idrettsbyråd Omar Samy Gamal.