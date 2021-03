Er det ikke noe kjent med disse?

Selfien til statsminister Erna Solberg og mannen hennes Sindre Finnes har blitt hyppig brukt i mediene den siste tiden.

Bildet ble tatt da ekteparet var på vinterferie på Geilo, da statsministeren og familien som kjent brøt smittevernreglene.

Det nå så kjente bildet har blitt godt lagt merke til hos et annet ektepar.

– Bare for moro

Unni Nymoen Forsberg Moen og Inge-Andre Forselv Moen fra Geilo fikk seg en morsom gåtur mandag ettermiddag.

Slik ser Unni Nymoen Forselv Moen og Inge-Andre Forselv Moen ut til vanlig. Foto: Privat

På veien mellom Geilo Hotell og Ustedalen Resort, akkurat der hvor statsministeren og mannen hennes tok bilde, stoppet de for å ta det samme bildet.

– Det var bare for moro. Det passa fint nå, for jeg oppdaga at jeg hadde like solbriller liggende, ler Unni.

Like enkelt sier Inge-Andre det:

– Jeg har jo en rød jakke og briller og vet jo akkurat hvor det stedet er. Så da gikk vi opp og tok et bilde.

Så likt ble resultatet:

Ikke det første bildet

Inge-Andre la ut bildet på Facebook og Instagram mandag kveld med teksten «Koser oss på Geilo» og har fått mange kommentarer og delinger.

– Jeg tror folk trenger noe positivt i hverdagen. Det er godt å kunne legge ut noe som gleder litt, sier han.

Det er ikke første gang ekteparet har tatt et slikt bilde. Det hele startet under nedstengningen i påsken i fjor.

Unni Nymoen Forselv Moen og hennes fire søstre utfordret hverandre til å bruke seg selv og familiene sine til å gjøre etterligninger av kjente malerier.

Her er noen av resultatene:

«Pike med perleøredobb» av den nederlandske maleren Johannes Vermeers mesterverk, her etterlignet av Unnis svoger Trond Selvik. «American Gothic» av Grant Wood, etterlignet av Unnis søster Bente Nymoen Selvik og svoger Trond Selvik. «Portrait of a Man in a Red Turban» av Jan van Eyck, etterlignet av Unnis svoger Trond Selvik. «Afghan Girl» av Steve McCurry, ved hunden Pepsi.

Håper statsministeren kommenterer

Både Inge-Andre og Unni syns det hadde vært morsomt om statsministeren selv kommenterte bildet de nå har lagt ut.

– Enten det, eller så får vi prøve å finne flere bilder av dem andre steder i Norge og kanskje reise dit når pandemien roer seg, og så kopiere de bildene og, sier Inge-Andre.

Kanskje har ekteparet nå startet en trend?

– Det kan være en oppfordring til andre på Geilo: det er bare å gå opp og knipse i vei!

NRK har vært i kontakt med Statsministerens kontor, men foreløpig ikke fått svar på hva statsministeren syns om bildet av «Erna» og «Sindre».