Kan disse tre redde Oslo Fremskrittsparti?

Strid mellom fløyer. Kaos og eksklusjoner. Brutalt fall i oppslutning. For Oslo Frp har de siste åra vært alt annet enn lystige.

Den nye frontfiguren Lars Petter Solås skulle sørge for ny giv.

Det satte Solås' oppførsel på et nachspiel på Frps landsmøte en effektiv stopper for.

Han er nå strøket fra høstens kommunevalgliste.

Opp rykket andrekandidaten Magnus Birkelund, bosatt på Frogner og til daglig bransjedirektør i Virke.

– Sånn er situasjonen. Når man driver med politikk, må man være forberedt på å steppe opp når partiet trenger det. Jeg har bare opplevd full støtte i partiet, sier han.

Julianne Ofstad (25) og Ingeborg Bjørnevik (29) nikker samtykkende. De rykket opp til 2. og 3. plass.

Vet å kutte avgifter

NRK møter Frps nye topp-trio over en kaffe i Spikersuppa i Oslo sentrum.

Julianne er den eneste med erfaring som folkevalgt, som vararepresentant til kommunestyret i Ås.

Magnus understreker at han ikke er noen politisk nybegynner. Han har vært rådgiver på Stortinget i nesten fem år, mest innen finans.

– Jeg har vært med på å fjerne avgifter. Det gjør meg godt forberedt til å jobbe med å fjerne eiendomsskatten, sier han.

Flere damer

– Vi er nok en trio som mange muligens ikke assosierer med den stereotypiske Frp-velgeren, sier Ingeborg Bjørnevik.

NUMMER TRE: Ingeborg Bjørnevik (29) Foto: Rolf Petter Olaisen / NRK

Hun viser til at lista er historisk ung på toppen, har flere damer og flere fra næringslivet.

– Det tror jeg vil bidra til at vi skal klare å appellere til en bredere velgergruppe enn vi har klart å lykkes med til nå, sier hun.

Rivning mellom fløyer

Det Oslo Frp har derimot har lykkes med, er å kjøre oppslutningen til bunns.

4,5 prosent på siste NRK-måling var enda dårligere enn i 2019, da partiet gjorde et elendig valg.

Partiet har vært revet mellom innvandringskritikerne og de mer moderate, samarbeidsorienterte.

Magnus Birkelund blir assosiert med de siste. Han velger selv å svare ytterst diplomatisk på hvor han står:

NUMMER EN: Magnus Birkelund (36) Foto: Rolf Petter Olaisen / NRK

– Det jeg tror Oslo Frp er ganske samstemte om nå, er at vi ønsker å vise bredden i politikken.

Han tror likevel folk kommer til å kjenne igjen de klassiske Frp-sakene og legger særlig vekt på økt valgfrihet.

Innvandring

I skyggen under lindetrærne på Karl Johan snakker vi mye om hvilke saker som blir viktige for Frp i valgkampen.

Eiendomsskatten. Private løsninger i eldreomsorgen. Trygghet. Lappe hull i veien.

Men ikke før NRK minner dem på det, blir innvandring nevnt.

– Vi skal også snakke om innvandring. Vi skal være tydelige på at det fins en ukultur i enkelte miljøer, med jenter som ikke får dra på leirskole, unge gutter og jenter som tvangsgiftes og lever ufrie liv, sier Magnus.

Han er også bekymret for ungdomskriminalitet og grove voldshendelser.

– Samtidig er flertallet av innvandrerbefolkningen venner, naboer og kollegaer av oss.

Et parti for unge?

Men hvorfor er partiet som er mest populært blant godt voksne menn relevant for unge, og unge kvinner?

Julianne Ofstad peker på to ting.

NUMMER TO: Julianne Ofstad (25) Foto: Rolf Petter Olaisen / NRK

Løpende barnehageopptak slik at særlig kvinner slipper å gå i ulønnet permisjon fordi barnet er født på feil tidspunkt på året.

Og et såpass lite sexy tema som eiendomsskatt.

Hun bor i kollektiv i leid leilighet og har opplevd en kraftig økning i husleia.

– Det har jo sammenheng med at det har blitt dyrere å eie bolig fordi eiendomsskatten har hoppet opp.

– Det er ikke bare de som eier villa på vestkanten som rammes av eiendomsskatten, slik Arbeiderpartiet vil ha det til, sier Julianne.

Advarer Høyre

Høyres byrådslederkandidat Eirik Lae Solberg har vært tydelig på at han ønsker et byråd basert på et tradisjonelt borgerlig flertall.

Fremskrittspartiets listetopp advarer mot å ta Frp for gitt.

– Vi går for betydelige politiske gjennomslag, men kommer ikke til å ta de forhandlingene gjennom NRK, sier Magnus Birkelund.

Han legger til at et sterkt Frp er viktig for å få Høyre til å føre høyrepolitikk.

Men hvor sannsynlig er det at Frp vil foretrekke at Raymond Johansen fortsetter?

– Det er ingen vits i å bytte ut byrådet hvis du ikke bytter ut politikken, sier han som er utpekt som Oslo Frps redningsmann.