– De sier «se på den rumpa» og sånne ting da. Så er det veldig mange skjellsord, som hore og bitch og sånn, forteller Eva Krisitne Muggerud.

Hun og venninnen Delina Mahari Ghebrekidan forteller om hvordan mange unge gutter på deres egen alder ofte oppfører seg mot dem.

Eva Krisitne Muggerud og Delina Mahari Ghebrekidan forteller at de ofte får tilsnakk av gutter på en lite respektfull måte. Foto: Vilde Jagland / NRK

– Det veldig mange ikke forstår, er at et nei er et nei. Det at kvinner og jenter føler at de ikke kan si nei, er veldig kjipt, forklarer Delina Mahari Ghebrekidan.

Hun opplever at jenter er utsatt fra press fra guttene. Og hun får støtte av statistikken.

En tredjedel av alle kvinner i Norge har opplevd seksuelt overgrep, mens en tiendedel av mennene har opplevd det samme, viser tall fra nettstedet overgrep.no.

I 2020 ble det anmeldt 2234 voldtekter.

Hvem som er utsatt for overgrep Ekspandér faktaboks Det er jenter og kvinner i aldersgruppen 15–24 år som er mest utsatt. De utgjør 55–60 prosent av ofrene for anmeldte voldtekter. 98 prosent av alle som blir siktet for voldtekt er menn. De fleste er mellom 15 og 30 år viser tallene.

Det starter med ungdommen

Renas Muhialdin og Osahon Usen ble sjokkert da de hørte om hvor mange jenter som voldtas årlig. De går i andre klasse på Drammen videregående skole og ønsket å gjøre noe med situasjonen.

Sammen med to kompiser har de rettet oppmerksomheten mot temaet. De har opprettet en nettside, laget podkaster og reiser rundt på ungdomsskoler i nærområdet.

Der forteller de yngre gutter om overgrep, seksuell trakassering og hvordan de bør oppføre seg mot jenter.

Osahon Usen reiser rundt på ungdomsskoler og underviser om seksuelle overgrep. Foto: Privat

– De beste til å stoppe voldtekter er ungdommen selv, sier Osahon Usen. Han mener det starter med å bevisstgjøre ungdommen.

– Vi ønsker en framtid uten voldtekt, og en bedre framtid for jentene. Så vi prater med guttene om at vi må skjerpe oss. Vi kommer mest sannsynlig til å være fedre i fremtiden. Jeg har ikke lyst til å gjøre som våre foreldre, bare sitte på kanten. Jeg vil gjøre en forskjell, sier Renas Muhialdin.

Han mener de yngre guttene hører mer på dem enn de voksne. Budskapet er at man skal vise respekt for hverandre.

– Jeg tror ikke en straff eller politiet kan gjøre så mye med det. Hvis vi klarer å inspirere så mange som mulig, så kan vi gjøre mye for fremtiden, sier Renas.

Renas Muhialdin og Osahon Usen ønsker å være gode rollemodeller for yngre gutter. Foto: Vilde Jagland / NRK

Trenger rollemodeller

– Det er akkurat det vi trenger mer av, gutter som tar ansvar, og sier at nok er nok. Så dette er så kult, virkelig! Det sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap).

Hun har hørt om prosjektet til guttene og tatt seg tid til å møte dem i et friminutt. Trettebergstuen mener guttene kan ha stor påvirkning på yngre gutter. Hun holder på med en stortingsmelding om seksuell trakassering og er så begeistret at hun ønsker å høre mer om guttenes erfaring.

– Dette støtter jeg virkelig. Jeg vil gjerne ha dere på besøk på kontoret mitt, sier Trettebergstuen.

Og guttene kommer gjerne. De håper at prosjektet de har startet i Drammen etter hvert kan bli landsdekkende.

Trakasseres daglig

Eva Krisitne Muggerud og Delina Mahari Ghebrekidan sier at de eller venninnene daglig får ufine kommentarer fra guttene.

– Når man går på gata så får man alltid en kommentar av en eller annen fyr, så det er nesten blitt helt normalt dessverre, sier Delina.

Hun synes det er flott at kompisene på skolen har engasjert seg.

– Det er ikke bare vi som skal måtte ta den kampen, så vi synes det er supert at det blir en allemannsak, ikke bare en kvinnesak, avslutter Delina.