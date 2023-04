Mannen i 30-årene var en populær leder for et fritidstilbud for barn og unge i Moss.

I midten av februar ble han pågrepet av politiet, siktet for voldtekt av ett barn under 14 år.

Siden da har saken vokst i omfang, og siktelsen har blitt utvidet flere ganger.

– Siktelsen gjelder nå totalt 19 fornærmede, sier politiadvokat Christer Havig-Lundén til NRK.

Fredag ble mannen i 30-årene varetektsfengslet i fire nye uker. Retten mener han kan ødelegge bevis eller påvirke vitner dersom han blir løslatt.

Den siktede mannen har sittet varetektsfengslet siden han ble pågrepet i midten av februar. Foto: Benjamin Vorland Andersrød / NRK

Unge jenter

Ungdomslederen er nå siktet for grov voldtekt av ett barn under 14 år og seksuell omgang med ett barn under 16 år.

– Han har også produsert materiale som viser seksuelle overgrep mot barn, sier politiadvokaten.

I tillegg skal han ha produsert materiale som seksualiserer 17 unge jenter i alderen 13 til 17 år.

– Vi har mistanke om at den produksjonen skal ha skjedd i fjor, sier Havig-Lundén.

Så langt har det blitt gjennomført 18 tilrettelagte avhør av barn.

– Det gjenstår avhør av tre fornærmede. De vil bli gjennomført i nær fremtid.

Vet du noe om denne saken? Da vil jeg gjerne høre fra deg. Alle tips blir behandlet konfidensielt.

Trenger du noen å snakke med? Ekspandér faktaboks Hvis du trenger å snakke med noen kan du ta kontakt med disse: Mental Helse Hjelpetelefonen: Ring 116 123 eller skriv på sidetmedord.no. Kirkens SOS: Kirkens SOS er landets største døgnåpne krisetjeneste på telefon og internett. Ring 22 40 00 40 eller chat med noen på nettsida. VO-linjen: En hjelpelinje for deg som opplever vold elller overgrep i nære relasjoner. Rnig 116 006 eller chat med noen på nettsida. Hjelpetelefonen for seksuelt misbrukte: 800 57 000 Kors på halsen er Røde Kors sin tjeneste for deg under 18 år.

Telefon: 800 333 21. Skriv eller chat på nettsida. Alarmtelefonen for barn og unge: En gratis telefon for barn og unge som er utsatt for vold, overgrep og omsorgssvikt. Telefon 116 111. Akutt selvmordsfare? Ring 113 når det er akutt og står om liv. Ring legevakt på tlf. 116117 for akuttthjelp. Du kan også snakke med fastlegen din.

Stort beslag

Politiet har beslaglagt 165 elektroniske enheter som tilhører ungdomslederen. 118 av disse enhetene er gjennomgått, opplyser politiadvokaten.

– Vi har sendt syv av de største enhetene til en spesialavdeling som bistår med gjennomgang av dem.

Havig-Lundén utelukker ikke at det kan bli flere fornærmede i saken.

– Nå vil vi bruke store ressurser på å gjennomgå resten av beslaget.

Saken har høy prioritet hos politiet, bekrefter politiadvokat Christer Havig-Lundén. Foto: Benjamin Vorland Andersrød / NRK

Erkjenner delvis straffskyld

Den siktede ungdomslederen erkjenner delvis straffskyld for grov voldtekt av et barn under 14 år.

Han erkjenner også delvis straffskyld for produksjon, oppbevaring og nedlasting av overgrepsmateriale.

Han erkjenner imidlertid ikke straffskyld for å ha hatt seksuell omgang med et barn under 16 år. Forholdet ligger flere år tilbake i tid.

– Forsvarer har anført at det forholdet er foreldet, sier politiadvokaten.

Advokat Espen Wangberg forsvarer den siktede mannen. Han ønsker ikke å kommentere saken.

Det finnes hjelp Ekspandér faktaboks Er du over 18 år, og har seksuelle tanker om barn? Hos Detfinneshjelp.no kan du chatte anonymt med psykiatere og psykologer. Tjenesten er åpen fra 12.00–14.00 på hverdager. Du kan også bestille time til behandling uten å gå gjennom din fastlege.

Ble varslet flere ganger

Politiet mottok en rekke varsler om ungdomslederen i årene før han ble pågrepet.

Det første varslet kom fire år før han tok initiativ til å starte et fritidstilbud for unge. Det siste varslet mottok politiet i januar i år.

– Jeg kan også opplyse om at vi har mottatt andre bekymringsmeldinger tidligere, uten at de har vært håndtert, sa politiadvokat Anne Grete Ludvigsen til NRK i februar.