Ungdommer raserte velhus: – Forskrekkende

– Bord var knekt i to, panelovner var ødelagt, lampetter var tråkket på og vasken var knekt. Det var utrolig mye som var blitt ødelagt, sier Espen Seljeseth, leder for Manstad Vel.

Espen Seljeseth, leder ved Manstad Vel advarer andre utleiere. Foto: privat

Lørdag kveld fikk politiet melding om en fest som hadde gått ut av kontroll i Manstad i Fredrikstad kommune. Det viste seg å være flere titalls festglade russ som hadde herjet i velhuset.

For å leie lokalet må man være 25 år. Utleierne trodde bygget skulle brukes til en overraskelsesfest for 15 personer. Men det viste seg å være feil.

– Det er ikke så lett når de står og juger oss rett opp i ansiktet. Kanskje de har betalt noen 25-åringer for å vise legitimasjon, sier Seljeseth.

Fredriksstad Blad omtalte saken først.

Store materielle skader

Like før midnatt ankom utleieren velhuset, kort tid etter at politiet hadde tømt lokalet. Synet som møtte dem var sjokkerende.

– Det var ganske så herjet. Vi angret fælt på at vi ga dem koden. Det er ganske forskrekkende at det er sånn de holder på, sier Seljeseth.

Utleierne anslår at det var opp mot 200 ungdommer til stede. Det skal være snakk om flere russegrupper fra Fredrikstad, Askim og Halden.

Manstad Vel har fremdeles ikke anmeldt forholdet.

– Vi må få oversikt, men kostnaden blir nok en del mer enn hva det koster å leie lokalet.

Politiet: – Kaotisk

Øst politidistrikt beskriver situasjonen som utspilte seg da de ankom velhuset som kaotisk.

– Det er å gå langt over streken slik de oppførte seg i går. Politiet møtte personer som var truende og ufine. De måtte kontakte flere patruljer, sier operasjonsleder ved Øst politidistrikt,Terje Marstad

Politiet fikk flere meldinger om bråk utover natten i nærområdet, de regner med at dette stammer fra samme russefest.

Operasjonsleder i Øst politidistrikt, Terje Marstad, ser alvorlig på hendelsen som utspilte seg i velhuset. Foto: Caroline Bergli Tolfsen / NRK

– Vi spredte ungdommen, etter det fikk vi meldinger fra området om at det var ødelagt ting. Noen meldte om knuste vinduer.

Politiet skal nå foreta avhør av flere som var til stede og mener en vesentlig forebyggende innsats må til.

– Personer på stedet fremstod ruspåvirket av annet enn alkohol. Det skaper et dårlig rykte for russen. Det er nok en grunn til at stadig flere utleiere ikke vil leie ut til russ, sier Marstad.