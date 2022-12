– Jeg visste ikke at man kunne bli kvelt, sier en 16-år gammel jente NRK møter utenfor Vulkan i Oslo.

Venninnegjengen vet godt hva lystgass er når vi spør.

De vet at gassen egentlig skal brukes til å lage krem, men det er det få som gjør.

Flere de kjenner inhalerer gassen for å bli rusa. Ofte ser jentene ballonger eller spraybokser ligge strødd langs bakken.

– Jeg har gjort det en gang. Det var gøy, sier en av jentene.

Selges på svartebørsen

Sprayboksene er verken ulovlige, eller spesielt vanskelige å få tak i.

Rusen som gassen fra boksene gir er mild, og varer kun i noen minutter. Det kan få deg til å føle deg avslappet, eller få deg til få latterkrampe.

– Lystgass importeres fra Sverige og selges på det svarte markedet, sier Mohamed Farris.

Han har jobbet med barn og unge i over 20 år. Mange av de han snakker med forteller at de kjøper lystgass svart. Det vil si gjennom en langer, eller i et marked som er utenfor loven.

Da unngår de at foreldrene oppdager at de har bestilt det på nett.

Han er bekymret for at det har blitt så vanlig.

– Det er jo ikke ulovlig. Når noen bruker det rett foran politiet uten at det gir konsekvenser, så tenker de unge at det er ufarlig, sier han.

Spennende med rus

– Når du vet hva du skal se etter, ser du de i bybildet overalt, sier Sturla K. Johansen. Foto: Tipser

Sturla K. Johansen i Rusinfo har jobbet med informasjon om rusmidler i over 25 år.

Han tror grunnen til at lystgass har blitt så populært er todelt.

Alt med rus er litt spennende og gøy. Det er grenseoverskridende. Sturla K. Johansen

Han tror den andre årsaken er at rusen er så kortvarig.

Han er likevel bekymret.

– Lystgass brukes ofte i sammenheng med alkohol. Det øker sannsynligheten for at noe kan gå galt, sier Johansen.

NRK forklarer Hva er lystgass? Bla videre Lystgass (dinitrogenoksid, N2O) Lystgass, eller N20, er en tung og fargeløs gass med søtlig lukt og smak. Den brukes til narkose og smertelindring. Hva skjer når du inhalerer det? Lystgass gir det som kalles en dissosiativ rus, altså en opplevelse av økt avstand til virkeligheten. Rusen varer svært kort, og kan gi sterkt forvrengte hørselsinntrykk og milde visuelle effekter. Er det farlig? Lystgass er relativt lite skadelig. Men det kan gi alvorlige nevrologiske problemer som følge av akutt B12-mangel. Langvarig bruk kan skade hjernen direkte. Er det farlig? Det er farlig å puste inn lystgass lenge uten å puste, da gassen fortrenger oksygenet fra blodet slik at hjernen kveles. Forrige kort Neste kort

– Jeg har hørt at man mister hjerneceller

For å finne ut hvor mye det brukes, har NRK tatt turen til forskjellige områder i byen.

Omtrent 20 ungdommer ble spurt om de kjenner til det. Av de 20 var det tre stykker som innrømte at de selv har prøvd det.

– Det er kjempegøy, sier en 18-åring NRK møter utenfor Tveita senter.

Vennegjengen forteller at folk gjør det på vei hjem fra skolen, eller på fest.

18-åringen som har prøvd det sier han ikke ville gjort det igjen.

– På Tiktok kommer det opp masse videoer der folk forteller at de har blitt skada av det, sier en av jentene i gjengen.

Ungdommene vil være anonyme i møte med NRK. Foto: Siv Johanne Bjørkly Seglem / NRK

Men det er ikke sånn at alle ungdommer bruker lystgass.

Det sier guttegjengen Mateo, Kristoffer, Aksel og Alfred som kommer gående ut fra Elvebakken skole.

De vet godt hva det er. Men de kjenner bare noen få som ruser seg på det.

– Jeg har hørt om at man mister hjerneceller av det, sier Aksel.

Mateo Bash Sinding-Larsen, Kristoffer Øi-Akselsen, Aksel Kemp og Alfred Kjøs Oddli mener at lystgassbruk ikke er så utbredt blant dem de kjenner. Foto: Siv Johanne Seglem / NRK

Flere av ungdommene NRK snakket med tror det hadde vært lurt å innføre aldersgrense på å kjøpe det.

Jentegjengen utenfor Vulkan sier de skulle ønske de hadde fått vite mer om hvordan stoffet påvirker kroppen. De mener også at det burde blitt tatt opp mer på skolen.

Denne boksen var satt igjen utenfor sportsbutikken på Torshov, en tirsdag morgen. Foto: Henriette Mordt / NRK

Vil ha aldersgrense

Det at rusen er så kortvarig, kan gjøre at folk ikke tenker at det er så farlig.

Det bekymrer politiet, som har sett mer av det de siste årene.

Nå har de gått ut på sosiale medier for å advare både ungdom og foreldre.

De ber også folk om å tipse dem hvis de finner tomme patroner eller flasker.

Ikke minst ber de foreldre snakke med barna sine om det.

Sturla K. Johansen fra Rusinfo. Foto: Rusinfo

– Foreldre bør sette seg inn i hva dette innebærer ved bruk som rusmiddel for helsens skyld, sier Anne Katrin Storsveen Oppegaard fra Nettpatruljen.

Johansen fra Rusinfo mener at det er en god idé å innføre aldersgrense på salg av lystgasspatroner.

I Danmark har det blitt innført 18-årsgrense.

– Det ville gjort det litt vanskeligere å selge dette som et rusmiddel til ungdom. Det ville også blitt litt mindre tilgjengelig. Ungdom flest har jo ikke behov for å bruke dette som drivgass i krem, sier han.