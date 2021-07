Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Det kommer fram i en fersk rapport fra Redd Barna.

Rose Nkeiruka Aguta (16) og Aurora Carolina Vidal Augilera (14) sitter i Grorud Ungdomsråd.

De er blant ungdommene som har fortalt om sine opplevelser.

– Andre ser på oss som skyldige, det har gjort det vanskelig for oss, sier Aurora.

– Det oppleves veldig vondt. Vi får skylda og det føles ikke greit, sier Rose.

Usikkerhet, savn og bekymringer

Redd Barna har snakket med ungdommer fra levekårsutsatte områder i Oslo. Samtalene ble til rapporten som har fått navnet «Ikke gi oss skylden».

Erfaringene er stort sett ganske like for de fleste. De har kjent på usikkerhet, savn av venner og bekymringer rundt skolen.

Ungdommer fra Groruddalen føler de har fått mye av skylda for de høye smittetallene i Oslo. Foto: Nina Didriksen / NRK

Men erfaringene fra ungdommene i Groruddalen skiller seg ut. De føler å ha fått skylden på grunnlag av alder, bosted og hudfarge.

«Jeg turte så vidt å gå ut. Hvis noen hadde sett meg, hadde de trodd jeg spredte smitte» sier en av ungdommene som har deltatt i undersøkelsen.

Mener bydelen er framstilt feil

Aurora og Rose føler at Groruddalen har blitt framstilt på en feilaktig måte.

– Ja det var høy smitte her en periode, og ja det er botetthet. Men det finnes botetthet overalt, sier Aurora.

Aurora mener vi må stå sammen under pandemien, ikke lete etter en syndebukk. Foto: Anders Fehn

Ungdommene som Redd Barna har snakket med, har en oppfordring til de voksne. De ønsker mer faktabasert informasjon om steder som Groruddalen.

Særlig er de kritiske til bilder av blokker og små leiligheter. Ungdommene mener selv at bydelen har en variert bebyggelse med hus, rekkehus og blokker.

– Vi må spisse ørene og lytte

– Det er et voksent ansvar å sørge for at ungdommer ikke blir stigmatisert i Norge, sier Monica Sydgård, leder i Redd Barnas Norgesprogram.

Sydgård mener vi er på farlig grunn når unge mennesker føler seg stemplet.

Monica Sydgård er leder i Redd Barnas Norgesprogram. Hun mener vi må høre på hva ungdommene nå sier. Foto: Nora Lie / Redd Barna

– Derfor må vi spisse ørene og lytte til det ungdommene forteller, sånn at vi ikke går i fella igjen, sier Sydgård.

Aurora og Rose håper rapporten kan endre noen holdninger.

– Det er voksne som har hatet, ikke ungdommene, sier Aurora.