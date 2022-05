Han (14) kan ikke vipse kompiser før han blir 18

– Jeg føler meg litt utafor. Jeg kan ikke gjøre det samme som de på min alder, sier 14-åringen.

Han er én av få i mengden. Kompisene hans bruker ikke cash lenger. De «tæpper» og vipser.

Er du under 15, kan du få Vipps. Kontrollert av foreldrene.

Når mor og far har felles foreldreansvar, må begge godkjenne at du kan vipse penger til familie og venner.

Den ene av foreldrene til 14-åringen ønsker ikke å samarbeide med den andre. Derfor får ikke han Vipps.

Når kompiser skylder hverandre penger, fikser de det på mobilen.

– Alle sier jeg vipser deg.

Og hvis de samme kompisene tilbyr seg å legge ut for noe, må 14-åringen takke nei.

Får ikke BankID

Når man blir 15, kan man bruke sin egen BankID og skaffe seg Vipps.

NRK forklarer Hva er BankID? Bla videre Hva er BankID? BankID er en personlig og enkel elektronisk legitimasjon for sikker identifisering og signering på nettet. Med andre ord, BankID er deg, bare på nett. Hva brukes det til? På samme måte som man bruker pass og bankkort til å identifisere deg i den fysiske verden kan man bruke BankID til å bekrefte hvem man er i den elektroniske verden. Man kan også bruke BankID til å signere dokumenter på nett, på samme måte som man bruker en kulepenn til å skrive under på dokumenter som er printet ut. Forrige kort Neste kort

Men her oppstår et nytt problem for 14-åringen.

For å få BankID må han ha pass. Det har han ikke. Den ene av foreldrene nekter.

Det kan være mange grunner til at en mor eller far nekter et barn pass. NRK har tidligere fortalt at mange foreldre nekter barna pass etter konfliktfylte samlivsbrudd.

Gutten kan derfor ikke vipse penger før han er 18.

Foto: Erlend Dalhaug Daae / NRK Foto: Erlend Dalhaug Daae / NRK

14-åringen har heller ikke fått sitt eget bankkort.

Det har konsekvenser i hverdagen på skolen.

– Jeg kan ikke kjøpe noe i kantinen. De tar bare bankkort og Vipps.

Ifølge Finans Norge skal det være mulig å få bankkort for barn i en slik situasjon fra de fyller 15. Den ene vergen kan opprette konto med kort for ungdommen. Da blir den andre vergen orientert om dette.

Utestengt fra helsenorge.no

Når du fyller 16, bestemmer du over din egen helse. Du kan lage din egen bruker på helsenorge.no.

Her kan du få svar på prøver, informasjon om helsen din og blant annet bestille legetime. Foreldrene dine har ikke tilgang hvis du ikke selv ønsker det.

Du trenger en elektronisk ID for å logge deg inn. For å få dette må du ha pass eller nasjonalt ID-kort. BankID er mest brukt.

Er du ikke på Helsenorge, får du informasjon i posten.

14-åringen reagerer.

– Jeg synes det er urettferdig at jeg ikke kan få generell informasjon om helsen min eller adgang til tester jeg gjør gjennom Helsenorge.

Foto: Erlend Dalhaug Daae / NRK Foto: Erlend Dalhaug Daae / NRK

Uten Vipps, bankkort, pass og BankID mener 14-åringen han får en annerledes ungdomstid enn andre.

– Jeg tenker at det kommer til å bli vanskelig. Det er litt urettferdig. Det blir kjipt og litt trist.

– Har på en måte ikke noe privatliv

En 17 år gammel jente er i samme situasjon som 14-åringen. Hun har flere år bak seg blant annet uten pass.

– Det er vanskelig å gjøre noe som helst når du ikke kan bekrefte at du er deg.

17-åringen ønsker å være anonym fordi hun ikke vil at faren eller andre skal vite hvem hun er. Foto: Erlend Dalhaug Daae / NRK Foto: Erlend Dalhaug Daae / NRK

17-åringen har funnet egne metoder for å unngå å måtte bruke cash i hverdagen. Låne kortet til mamma. Be om Vipps-hjelp.

Men da må hun også forklare hvorfor.

– Jeg har på en måte ikke noe privatliv. 17-åring

Kan du gi et eksempel?

– Det er jo ganske vanlig når man er under 18 og skal drikke og sånn. Så kjøper folk drikke for deg, og så må jeg jo vipse for det. Og så må jeg spørre mamma om hun kan vipse for meg.

– Må involvere begge foreldre

Mer enn åtte av ti norske tenåringer under 18 år har Vipps. Og nesten samtlige 17-åringer har det.

Vipps sier de skjønner at det er en fortvilet situasjon for ungdom å stå på utsiden.

Caroline Lunde er kommunikasjonssjef i Vipps. Foto: Vipps

Selv om de er villig til å prøve å gjøre det enklere for folk, gir de 14-åringen lite håp.

Det må være trygt. Følge lover og regler.

– Innenfor dagens regelverk så er vi i mange situasjoner forpliktet til å involvere begge parter, sier Caroline Lunde i Vipps.

– Bør få eID automatisk

Godt over halvparten av landets 16-åringer har laget seg en bruker på Helsenorge.

Informasjonen her skal ikke være tilgjengelig for andre. Derfor er det nødvendig med en pålogging på høyeste sikkerhetsnivå.

Norsk Helsenett som driver nettstedet, mener det er en stor utfordring for enkelte som ikke får slik elektronisk identitet.

De får ikke tilgang til offentlige tjenester de har nytte av.

Det er spilt inn til Digitaliseringsdirektoratet.

– Kanskje kunne man automatisk fått en eID når man fyller 16 år, og gjerne tidligere, sier produktansvarlig for Helsenorge i Norsk Helsenett, Nina Linn Ulstein.

Har følt seg som en fange

Om kort tid blir den 17 år gamle jenta 18. Det har hun gledet seg til lenge.

Størst av alt blir det å få pass.

– Det er fordi det er det som påvirker meg mest.

17-åringen kjenner ingen som er i samme situasjon som henne. Foto: Erlend Dalhaug Daae / NRK Foto: Erlend Dalhaug Daae / NRK

Hun gleder seg til å få kontroll over seg selv.

– Jeg har jo ikke hatt det. Pappa har hatt all kontrollen. Jeg gleder meg veldig til å kunne bestemme over meg selv. Å ikke være en fange.

Hun har bestilt time på passkontoret.

– Det blir gøy.

14-åringen har innsett at han må leve med situasjonen i flere år fremover.

Det er flere ting han gleder seg til når han blir 18.

– Vipps, pass, BankID, få adgang til generell informasjon om min egen helse på Helsenorge.

Han legger til med et skøyeraktig glimt i øyet.

– Og alkohol.