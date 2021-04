Elever risikerer gjensitting hvis de bryter smittevernregler

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Elevene har reagert forskjellig på dette. Veldig mange har tatt det på en negativ måte, men det er også mange som ser positivt på det, sier elevrådsleder Ankita Khadka (14) ved Grålum ungdomsskole.

Det er elever i 9. klasse som risikerer å måtte sitte igjen, etter det skolen kaller «relativt store utfordringer» med å få elever til å overholde smittevernreglene.

Ankita Khadka er elevrådsleder ved ungdomsskolen. Foto: Privat

I en melding til de foresatte, skriver skolen at tilsnakk og anmerkninger ikke hjelper. De har derfor innført en straffeordning med gjensitting.

Hver gang elevene bryter reglene vil de få en «strek». Hver strek utgjør 15 minutters gjensitting. Strekene samles opp gjennom uken og elevene må ha gjensitting på mandager og tirsdager.

– Det som blir mest brutt, er avstand og at vi ikke er i samme kohort, forteller Khadka.

Det var Sarpsborg Arbeiderblad som først omtalte saken.

Innføres på grunn av smittetrykket

Rektor Hanne Walther sier at skolen har snakket med elevene om brudd på smittevernregler og hvilke konsekvenser det kan ha.

– Men det har ikke vært nok. De aller fleste er flinke, og så er det noen som ikke er det. Da har vi tenkt at vi må få til noen andre tiltak som gjør at de kanskje klarer å overholde reglene.

Sarpsborg har vært hardt rammet av koronaviruset. I mars ble over 870 personer smittet. Så langt i april er det påvist 118 smittetilfeller.

Rektoren innrømmer at gjensitting som virkemiddel er en gammeldags metode.

– Men det er så store konsekvenser for dem som er i risikosonen. Sarpsborg har et veldig høyt smittetrykk, så vi er litt stresset og må på en eller annen måte få det ned.

Elevrådslederen synes at ordningen med gjensitting er helt grei, hvis det hjelper elevene til å bli mer skjerpet.

– Jeg håper at alle skjønner alvoret. Vi har allerede strenge tiltak og nå kommer også dette. Men jeg håper at det ikke blir slik at noen må sitte igjen, sier Khadka.

FAU: – Synes så synd på barn og unge

Terje Grønsholt er FAU-kontakt ved skolen. Han har delte meninger om gjensitting som straff.

– Jeg synes så synd på barn og unge som igjen blir straffet. Jeg synes de blir mye det om dagen. Det er kanskje nødvendig, men jeg føler at de tar i et ordentlig tak for samfunnet, sier Grønsholt.

Men FAU-kontakten har forståelse for at skolen vil gjøre hva de kan for å holde åpent.

FORSTÅR: FAU-kontakt ved Grålum ungdomsskole, Terje Grønsholt sier han forstår hvorfor skolen har innført dette. Foto: Privat

– Vi er en by som har hatt mye smittepress og jeg skjønner at de er fryktelig redd for å måtte stenge ned igjen.

Grønsholt håper at tiltaket gjør at ungdommen tenker gjennom smittevern i hverdagen.

– Stå på, er egentlig det jeg har lyst til å si til ungdommen om dagen. Jeg skjønner at det er fryktelig hardt og at det er kjedelig, men stå på. Dere er flinke.