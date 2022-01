Ungdom i Oslo har fått nok av seksuell trakassering i skolen

Mita Arya Pladsgård Warren (16) og Kristin Pham (17) forteller at terskelen er lav for å bli kalt «hore» på skolen.

– Gutter bruker mange skjellsord om jenter. En jente kan også fort bli kalt «billig», «lett å bli sammen med» eller «brukt» hvis hun har kjæreste, forteller Warren.

16-åringen forteller at man til og med kan bli seksualisert for å bare være venn med en gutt på skolen.

Folk kan si at «hun der puler resten av guttegjengen» eller «hun er en skikkelig slut», beskriver Warren.

Det er mye ryktespredning ute og går, forteller de.

– Vennene mine som bruker litt mer lettkledde klær, kan lett få kommentarer. Det er mye som kan sies bak ryggen, men også ansikt til ansikt, sier Pham.

Warren og Pham forteller at det er veldig vanlig å få seksuelle rykter spredd om seg selv. Foto: Maren Nan Myrseth

Ungdommene mener at hvis man blir utsatt for seksuell trakassering muntlig,blir det ikke tatt like seriøst som hvis noe fysisk har skjedd.

Kjenner på skam

Å bli seksuelt trakassert er vondt og vanskelig, forteller jentene.

– Det har vært noen opplevelser hvor jeg har skammet meg fordi jeg kjenner gutter. Man blir flau og sitter og angrer på ting man har gjort kanskje, selv om man ikke trenger å være det, forteller Warren.

De forteller at de noen ganger blir nervøse når de skal kle seg fordi de ikke ønsker den typen oppmerksomhet fra gutter.

– Jeg vil gjerne kle meg fritt uten å føle at kroppen min blir seksualisert på en måte, sier Warren.

Seksuell trakassering Ekspandér faktaboks «Uønsket seksuell oppmerksomhet som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende, ydmykende eller plagsom». Kilde: Likestillings- og diskriminneringsombudet

Krever handling

Hvert år vedtar ungdommer fra hele Oslo fem saker som bystyret må behandle. Ungdomsrådet la frem saken om håndtering av seksuell trakassering for bystyret onsdag.

Nestleder i Sentralt Ungdomsråd i Oslo, Ragna Marie Tunold (18), mener skolene ikke håndterer seksuell trakassering godt nok.

Tunold forteller at hun selv, og nesten alle vennene hennes, har opplevd å bli seksuelt trakassert.

Nestleder i Sentralt Ungdomsråd i Oslo Ragna Marie Tunold sier at seksuell trakassering har blitt så normalt i skolen at man ikke lenger tenker over det. Foto: Emilie Geist

– Vi opplever at den håndteringen vi får fra skolen nå kun består av unnskyldninger som: «gutter er gutter», «guttene er bare forelsket i oss» og at «det er sånt som skjer», sier nestlederen.

Forslaget om en plan for håndtering av seksuell trakassering i skolen fikk overveldende mange stemmer på Ungdommens bystyremøte.

Dette er en av sakene Oslo-ungdom er opptatt av nå, forteller Tunold.

Rådet etterspør gode retningslinjer og klar rolle- og ansvarsfordeling.

NRK forklarer Opplever ungdom i Oslo seksuell trakassering? Bla videre Ifølge undersøkelsen, Ung i Oslo 2021, som ble utgitt i 2021, opplevde 30% av Oslo-ungdom uønsket seksuell beføling, negativ seksuell ryktespredning, verbal trakassering eller uønsket deling av nakenbilder- eller videoer i løpet av det siste året. Generelt er det flere jenter (36%) enn gutter (23%) som opplever seksuell trakassering, men også gutter blir utsatt for slike handlinger. 21% har blitt kalt for seksuelt ladete skjellsord, 13% har opplevd at noen spredte negative seksuelle rykter om dem, 14% har opplevd uønsket seksuell beføling og 4% har fått spredt nakenbilder- eller videoer av seg selv ufrivillig. Unge med norskfødte foreldre er mer utsatt for seksuell trakassering (33%), enn unge med innvandrerbakgrunn (25%) Utbredelsen er størst i bydelene Frogner, Grünerløkka og Ullern. Forrige kort Neste kort

Venter på dommen

Bystyret i Oslo må nå bestemme seg for om de vil vedta denne saken eller ikke. Deretter blir det opp til byrådet å gjennomføre det bystyret vedtar.

De siste årene har 17 av 20 forslag fra Ungdommens bystyremøte blitt vedtatt eller delvis vedtatt av bystyret.

Byråd for oppvekst og kunnskap Sunniva Holmås Eidsvoll (SV) synes det er modig og fornuftig av Ungdommens bystyre å prioritere en slik viktig sak. Foto: Rolf Petter Olaisen / NRK

Ungdomsrådet har satt en frist til ut 2022 for byrådet å komme med en rapportering til bystyret, men allerede nå er skolebyråd Sunniva Holmås Eidsvoll (SV) positiv til ungdommenes sak.

– Det er ungdom som kjenner dette på kroppen i skolehverdagen, og som ser behovet for bedre håndtering av seksuell trakassering, skriver Eidsvoll til NRK.

Byråden mener at dette forslaget viser at unge tar ansvar.

Snakkes ikke nok om

Jentene er begge veldig glade for at håndtering av seksuell trakassering i skolen blir tatt opp.

– Hvis jeg skulle sagt ifra til en lærer, så måtte jeg ha tenkt over hvilken lærer jeg skulle sagt ifra til. Jeg måtte vurdert ut ifra hvilken lærer jeg trodde kom til å ha gjort noe med det og tatt det seriøst, sier Pham.

Jentene mener seksuell trakassering i skolen ikke snakkes nok om, og at det blir lett glemt av elevene. Foto: Maren Nan Myrseth

Man må snakke mer om seksuell trakassering, mener jentene.

– Jeg tror at mange tenker at det ikke skjer med noen av oss og at det derfor ikke er så viktig, sier Pham.