– Det er utfordrende og tøft å møte kommentarer, blikk og fordommer hver eneste dag, sier Emma Stadaas (20).

Emma er født med den sjeldne diagnosen Treacher Collins syndrom.

Et syndrom som påvirker ansiktet hennes.

Underutviklet kjeve. Liten hake. Kun øreflipper.

Mye mobbing

Som barn ble Emma raskt klar over at hun hadde et utseende som skilte seg ut.

Men det var først da hun begynte på barneskolen at hun møtte på fordommer.

– Jeg hadde ikke visst at utseendet mitt skulle være et problem for andre. Men da skjønte jeg det.

Her er Emma i Syden som seksåring. Foto: Privat

Emma ble mobbet. Både fysisk og psykisk.

– Jeg fikk mange kommentarer. Ble slått og sparket.

Før hun begynte på skolen, var hun sosial og sprudlende.

Nå endret hun seg.

– Jeg ble veldig usikker og redd. Jeg ble innadvendt og mistet selvtilliten.

Mange operasjoner

Emma har blitt operert så mange ganger at hun er kommet ut av tellingen.

– Om det er 55 eller 65, vet jeg ikke.

De fleste av operasjonene har vært viktige for livskvaliteten hennes.

For å puste bedre, spise eller snakke.

Men ikke alle.

– Øyne-, øre- og neseoperasjoner er gjort av kosmetiske grunner.

Emma har operert ørene flere ganger. Hun bruker høreapparat og operasjonene er kun av kosmetiske hensyn. Foto: Bård Nafstad / NRK

Gjelder mange unge

Emma er en av mange unge her i landet med et utseende som tydelig skiller seg ut.

Senter for sjeldne diagnoser i Oslo anslår at mellom 8000 og 9000 ungdommer i Norge har et annerledes utseende på grunn av en diagnose.

Johanna Kling er forsker. Hun har jobbet for prosjektet ved Senter for sjeldne diagnoser på Oslo universitetssykehus (OUS). Foto: Bård Nafstad / NRK

Eksemplene er mange.

– Det kan være tilstander som påvirker formen på hodet, hudsykdommer, akne (kviser), arr og brannskader, sier forsker Johanna Kling som har jobbet ved senteret.

Stirring og kommentarer er vanlig.

– Mange pleier å unngå sosiale situasjoner og utvikler sosial angst, sier Kling.

– Ung Face It hjelper

Nå har Senter for sjeldne diagnoser i Oslo lansert et selvhjelpsverktøy på nettet.

Ung Face It er for ungdom mellom 12 og 17 år.

Verktøyet kommer fra England, men er tilpasset norsk ungdom. Teknikkene som brukes, er blant annet hentet fra kognitiv adferdsterapi. Foto: Skjermdump

Oppgaver og aktiviteter skal gjøre ungdommene tryggere på seg selv i møte med andre.

Senteret har forsket på effekten i fire år.

– Forskningen har vist at Ung Face It hjelper. Det hjelper ikke alle med alt, men mange får det bedre etter å ha prøvd programmet, sier Johanna Kling.

Hun sier det også kan brukes selv om man er under 12 eller over 17 år.

Kan det også hjelpe andre ungdommer som er misfornøyd med utseendet sitt?

– Mye i programmet går på det å ha et utseende som andre reagerer på, men deler av programmet kan passe ungdom generelt. Det skader ikke å prøve.

– Vi var litt sånn stuck

– Jeg skulle ønske at jeg hadde det tilbudet da jeg var 12 år, sier 20 år gamle Emma.

På vei inn i tenårene var det ikke alltid lett å vite hvor det var hjelp å få.

– Vi var litt sånn stuck.

Emma er glad for at Ung Face It nå er på plass. Hun tror det vil hjelpe mange.

Selv har hun fått hjelp og støtte fra familien sin, helsepersonell, lærere og Norsk Craniofacial Forening, som hun er medlem i.

Hun forteller at selvtilliten er blitt veldig mye bedre de siste årene.

I august holdt Emma Stadaas foredrag for helsepersonell om syndromet hun er født med og hvordan hun har opplevd møtet med helsevesenet. Foto: Bård Nafstad / NRK

– Jeg merker at angsten trigger i store sosiale sammenhenger, men heldigvis har jeg blitt bedre til å håndtere dette.

For et par år siden flyttet Emma fra Vestlandet til Østlandet. Her går hun på skole. Hun har drømmer for fremtiden.

– Jeg drømmer om egen familie, hus og en jobb jeg kan trives i.

