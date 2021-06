Undersøker om millionfunn kan være ranspenger

Det var i forrige uke at to kamerater på skogtur gjorde et stort funn av penger gjemt bak en stein i Moss. Så mye som to millioner kroner kan ha blitt oppdaget.

Ifølge Ole Bisseberg, en av dem som oppdaget pengene, var flere av sedlene datert til 1999.

Det ble funnet fire pakker. Bare den ene er åpnet, og den inneholdt 500.000 kroner. Foto: Ole Bisseberg

Krimekspert Johnny Brenna ser ikke bort fra at pengene i Mossemarka kan stamme fra et ran. Han sier at perioden fra 1999 til 2004 var preget av mange store ran i Norge, og at det er «kjenninger» i Moss som hadde kontakter inn mot ransmiljøet.

– De fleste pengene er borte og mange av ranene er ikke oppklart, sier Brenna, som i en årrekke jobbet som politispaner opp mot det tunge ransmiljøet på Østlandet.

Johnny Brenna sier pengene i Mossemarka kan være utbytte fra et ran. Foto: NRK

Blant annet var han delaktig i pågripelsen av Kjell Alrich Schumann i Nokas-saken.

En opptelling NRK har gjort viser at det ble utført mer enn 30 ran mot tellesentraler og pengetransporter i Oslo-området rundt årtusenskiftet.

Totalt forsvant minst 200 millioner kroner. Et mindretall av ranene har blitt oppklart.

Nokas-ranet i 2004 er det største ranet i Norge. 57,4 millioner kroner ble stjålet. Foto: Overvåkningskamera

Undersøker serienummer og trykkeår

Politiadvokat Stian Tveten i Øst politidistrikt sier de har flere teorier om hvor seddelbunkene stammer fra.

– Pengene kan stamme fra ran, narkotikakriminalitet eller vinning. Vi kan heller ikke utelukke at de er lovlige, sier Tveten.

Serienummer og trykkeår blir nå undersøkt av Kripos. Det kan gi en pekepinn på hvilke uoppklarte saker pengene kan knyttes til.

– Når vi får mer opplysninger om det, vil vi foreta undersøkelser opp mot konkrete saker, sier Tveten.

Under ranet av DnBs tellesentral på Løren i 2000 forsvant 19 millioner kroner. Ranerne hadde kledd seg ut som politifolk. Foto: Richardsen, Tor / NTB scanpix

– Noe kan ha gått galt

Politikilder NRK har vært i kontakt med sier det er uvanlig at det tar så lang tid før penger fra kriminelle handlinger blir brukt, og at pengene fra Moss kan være en del av et større beløp.

Johnny Brenna har merket seg at pengene ser ut til å være i god behold. Tilsynelatende har de ikke merker fra fargeampuller, som brukes for å sikre minibanker og verditransporter mot ran.

Han synes det er spesielt at pengene lå der de ble funnet, og at de har ligget der så lenge.

– Det kan ha vært noe som har gått galt, og derfor ble de liggende, sier Brenna.

Pengene fra Moss har blitt levert til Kripos for undersøkelser. Der vil de bli sjekket for DNA og fingeravtrykk.

– De vil nok også bli undersøkt for glasspartikler for å se om de kan stamme fra Nokas-ranet, sier Brenna.