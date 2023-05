– Vi burde absolutt få fellingstillatelse på ulv som gjør så stor skade, sier Anders Brynildsen.

Han og fem andre bønder i Aremark i Østfold er bekymret for sauene sine etter ulveangrepet søndag. På en av nabogårdene i området ble 31 sauer drept av ulv.

Flere av bøndene har kalver i flokken sin.

– Om ikke alle dyrene våre blir skadet eller drept, så blir de vettskremt. Vi er glad i dyrene våre og ønsker å ta vare på dem så godt vi kan, sier Brynildsen.

Nå vil han ta saken i egne hender og skyte ulven selv.

– Det er negativt at vi ikke får lov til å ta ut dyr som har gjort stor skade. De kommer til å gjøre dette igjen, sier Brynildsen.

Også tidligere Aremark-ordfører Geir Aarbu frykter for konsekvensene av at de ikke kan felle ulven selv.

– Folk tør snart ikke å satse på gårdsdrift lenger.

Høy terskel for å felle ulvene selv

Etter angrepet ble det sendt inn en søknad til Miljødirektoratet om tillatelse til å felle ulven i området.

– De har blitt gitt et muntlig avslag, sier Ida Glemminge, regionalt fagansvarlig for store rovdyr i Statens Naturoppsyn

Statens Naturoppsyn har vært på den aktuelle gården for å gjøre undersøkelser av de døde sauene. De mener situasjonen er stabil.

– Det er godt innenfor ulvesonen, og et område hvor det kan dukke opp ulv når som helst, sier Glemminge.

Det er en av grunnene til at bøndenes ønske om å felle ulvene selv er vanskelig å få tillatelse til.

Bøndene i Østfold frykter for flere ulveangrep. Foto: Rahand Bazaz / NRK

– Det er en høy terskel for å få skadefellingstillatelse i ulvesonen. Det skal mye til for at det blir godkjent, sier Olav Thøger Haaverstad, seniorrådgiver hos Statsforvalteren i Oslo og Viken.

Han forteller at i ulvesonen så er det ønskelig at det settes inn andre tiltak for å beskytte sauene.

– Det er for eksempel å sette opp gjerder, slik som det var gjort i Aremark, sier han.

Stortinget har fastsatt en ulvesone hvor det er mål om at revirene produserer et visst antall ungekull.

Ulven kom seg forbi gjerdene

Bonden som mistet sauene søndag hadde satt opp rovdyravvisende gjerder for å hindre ulven i å komme inn i beiteområdene.

Likevel klarte ulven å komme seg forbi gjerdene.

Et lignende tilfelle har Thea Ulsrød opplevd. Hun skal ta over gård og har vært med på å sette opp gjerder.

– Vi hadde 20 kviger på beite, og fant de fleste et annet sted og langt inni skogen. Flere av dem måtte vi slakte fordi de hadde blitt så redde. På stedet var det ulvespor, sier Ulsrødanders Brynildsen.

Ifølge Glemminge i Statens Naturoppsyn så har det ikke skjedd lignende angrep i dette området i beitesesongen før.

Har ikke sporet opp ulven

Statens naturoppsyn har ikke sporet opp ulven som angrep de 31 sauene i Aremark. 10 av dyrene var søyer, mens resten var lam.

Ida Glemminge i Statens Naturoppsyn sier det ikke har skjedd liknende angrep i området i denne beitesesongen. Foto: Fredrik Buer / NRK

– Skadeomfanget tilsier at dette er én ulv, men hvilket individ det er har vi ikke noe forutsetning for å si noe om, sier Glemminge.

Hun sier det både kan være en stasjonær ulv, eller en ulv på vandring. Hvor ulven er, har de ikke oversikt over.

Tall fra Rovdata sier det er mellom 89 og 92 ulv i Norge, hvor omtrent 44 av dem kun oppholder seg i Norge og ikke i grenseområdet. Det er første gang på sju år at det har blitt registrert færre enn 100 ulv i Norge.