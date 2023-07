På Norges mange fritidsboligområder vandrer det også husdyr på leting etter varme solvegger og godt beite. Når hyttefolket da ankommer hytta er det ikke alltid like pent på uteområdet.

Flere fritidsboligeiere har derfor satt opp gjerder for å hindre uønsket besøk. Men for sauen kan møtet med disse gjerdene ende med en lang og smertefull død.

Sauen leter gjerne etter beite og solvegger i fritidsboligområder. Foto: Gunnar Morsund / NRK

Ble kvelt

Forrige uke gjennomførte teknisk etat og beitelaget en befaring på Haglebu i Sigdal kommune. Ifølge kommunen var resultatet nedslående.

– Befaringen avdekket flere tilfeller av ulovlige gjerder som er farlige for beitedyr, sier Kjell Ove Hovde som er teknisk sjef i kommunen.

Tidligere i sommer ble en sau kvelt, etter å ha viklet seg inn i et gjerde.

– Mangel på kunnskap

Det er ulovlig å gjerde inn fritidseiendommer i Sigdal.

Ordføreren kommer med en klar oppfordring til hyttefolket. Foto: Ragne B. Lysaker

Dersom man ønsker å sette opp gjerde, må man søke om dette hos kommunen.

Tine Norman er ordfører i Sigdal kommune. Hun sier det er gode grunner til at de er restriktive.

– Dyrene blir sittende fast og lider en smertefull død. Sauen kommer seg ofte innenfor gjerdet, men ikke ut igjen. Er det tørt i været vil den tørste i hjel. Dette problemet bunner i tankeløshet og mangel på kunnskap, sier Norman.

Brukte håndballnett

Nettinggjerder som ligger halvveis nede blir farlig for beitedyrene. Foto: Sigdal kommune

Gjerdene som ble oppdaget under befaringen var alt fra håndballnett, til gjerder som i utgangspunktet er beregna for husdyr.

Men elektriske nettinggjerder uten strøm kan fungere som fiskegarn, og blir da en dødsfelle. Slike gjerder krever daglig tilsyn, skriver kommunen på sin hjemmeside.

– Jeg har ingen tro på at noen ønsker å ta livet av dyr på den måten. Kommunens oppfordring er klinkende klar. Alle ulovlige gjerder skal rives. Da kan vi forhindre flere slike tragedier, sier Norman.

Selv gjerder beregnet for husdyr kan bli dødsfeller uten daglig tilsyn. Foto: Sigdal kommune

– Det er det verste

Denne utfordringen er ikke unik for Sigdal kommune. Deriblant Løten, Gausdal, Ringsaker og Nesbyen er kjent med slike gjerder.

– Mange tror at det er greit hvis de setter opp elektriske gjerder uten å sette på strømmen. Men det er det verste, fordi dyrene ikke blir redde av støtet, men bare vikler seg inn i gjerdet, sier Anders Halland som er kommunedirektør i Nesbyen kommune.

Tar ansvar

Sauen viklet seg inn i nettinggjerdet og ble sittende fast. Foto: Stein Tore Aalien

Hytteeierne det gjelder får nå tekstmelding om å fjerne gjerdene fra Sigdal kommune.

Mattilsynet er tilsynsmyndigheten for dyrevelferd. Men foreløpig er det kommunen selv som tar ansvar.

– Kommunen må synliggjøre problemstillingen for fritidsbeboerne. Vi må vise hva den ytterste konsekvensen er. Og at det faktisk er ulovlig, hvis man ikke har søkt om det gjennom kommunen, sier ordfører Norman.

Kommunen sier at de har fått positiv respons fra hyttefolket.

– Vi har fått flere telefoner fra hytteeiere. De er glade for å bli informert, og de ønsker å rydde opp, sier teknisk sjef Kjell Ove Hovde.

Turid Wahl opplever at mange hytteeiere er enig om å rive gjerdene. Foto: Privat

– Forferdelig

Turid Wahl er hytteeier i Sigdal. Hun opplever at det er enighet om at disse gjerdene ikke hører hjemme på hyttene.

Hun sier at flere har fjernet dem da de fikk vite hva den ytterste konsekvensen kan være for sauen.

– Det er forferdelig å se dyr lide slik. Denne informasjonen er ny for mange. Så nå er vi flere som passer på at det ikke skal stå slike gjerder her, sier Wahl.