– Jeg kjente at vi måtte gjøre noe mer enn å bare vipse.

Det første han og kona gjorde etter å ha kjøpt seg ny bil var å gi bort familiebilen de allerede eide.

– I starten av krigen så jeg på TV, en gravid kvinne bli båret ut av et utbombet sykehus. Det ble begynnelsen på hjelp fra Thomas Velle til brannfolk i Ukraina.

Tidlig i april kjøpte han bilen ned til det krigsherjede landet for første gang. I kolonnen på vei ned var det flere norske brannbiler, og det gjorde inntrykk på ham.

– Du går ut av tollsonen og på andre siden er det skyttergraver, alle har Kalasjnikov og militære uniformer.

Thomas Velle og kona ga bort den tidligere familiebilen til ukrainske brannfolk. Foto: privat

Kjenner på positiv følelse

Leiren de kom til var en nedlagt barnevernsinstitusjon. På området gikk det foreldreløse barn, men også brannfolk.

Ukraina har mistet over 1700 brannbiler i krigen med nabolandet Russland.

– De er utrolige takknemlige, for de har ikke noe alternativ. Når de får gode maskiner, og verktøy som kan redde liv, så er det viktig for dem.

Lørdag er han på vei med den sjette kolonnen av brannbiler fra Norge til Ukraina. Det er organisasjonen Norsk ukrainsk brann- og ambulansestøtte som står bak.

– Å vite at vi har gjort det vi kan for å sette de i stand til å redde liv der nede, det er den positive følelsen jeg kjenner på nå.

Ukrainske brannmenn slukker brann med norsk utstyr Foto: Norsk Ukrainsk brann- og ambulansestøtte

Håper på støtte fra staten

Han jobber i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Velle vet hvor viktig brannmannskap, brannbiler og riktig utstyr er når branner skal slukkes og folk berges fra sammenraste bygg.

– I starten trodde jeg det ble en kortvarig krig. Det ble det ikke. Vi har rigget for et maratonløp for å yte hjelp over lang tid, sier han.

Når bilene er framme har organisasjonen levert 46 brannbiler og ambulanser til det krigsherjede landet. I tillegg har organisasjonen sendt fire semitrailere med utstyr til brann og redning.

Nå klargjør organisasjonen seks–sju nye biler, takket være private aktører, bedrifter og ulike norske kommuner.

– Vi skulle gjerne hatt noen dieselkroner fra staten. Det fortjener dette engasjementet, sier Thomas Velle.