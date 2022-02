– Folk tror ikke at funksjonshemmede er seksuelle

Denne uken skal barn og unge over hele landet lære om seksualitet og mangfold på skolen.

Thomas Myhre (23) kan bare så vidt huske å ha hatt seksualitetsundervisning. I hvert fall ikke om sex og hvor forskjellige vi alle er.

– Folk har trodd at funksjonshemmede ikke har sex eller at funksjonshemmede ikke har en seksuell legning, men at vi bare er som stikkfigurer, sier Thomas.

Han var 14 år da han ikke klarte å gå lenger og begynte med rullestol.

– Jeg tenkte at nå er det sikkert ingen som vil ha meg, forteller han.

Selvtilliten fikk seg en knekk, og for Thomas var ikke sex, pubertet og seksualitet lett.

Rundt seg så han vennene sine bli mer seg selv og vokse til, i ungdomsårene.

– De ble høyere og sterkere, mens jeg ble svakere.

I puberteten var det vanskelig å relatere til kompisenes erfaringer. Mye måtte Thomas finne ut av selv. Foto: Maren Nan Myrseth

Thomas har en sykdom som heter spinal muskelatrofi type 2. Sykdommen sitter i ryggmargen og gjør at kroppens muskler gradvis forsvinner.

I kompisgjengen snakket de ikke så mye om sex. Men hvis det ble tatt opp, så var praten lite nyttig for Thomas. Ingen av hans venner satt i rullestol.

Han klarte ikke relatere til kompisenes erfaringer.

– Det ble ofte til at jeg bare jattet med uten å delta i samtalen.

Det var underforstått at alle var like og gikk gjennom det samme, beskriver Thomas.

Måtte finne ut av det alene

Thomas mener at man må snakke høyt om at alle minoriteter også er seksuelt aktive, og å bryte ned fordommene her.

Hvis seksualitetsundervisningen hadde vært mer mangfoldig så hadde det hjulpet mye, forteller han.

– Jeg skulle ønske jeg lærte at alle er forskjellige og at ikke alle er den standardiserte versjonen fra skoleboka. En person er så mye mer enn kun den fysiske funksjonaliteten.

Thomas mener at representasjon og mangfold hadde hjulpet ham da han som 14-åring var usikker på seg selv og sin situasjon. Foto: Maren Nan Myrseth

Thomas måtte finne ut av det meste på egen hånd.

– Jeg følte meg ikke god nok og var livredd for at funksjonshemningen var grunnen hvis jenter ikke likte meg tilbake.

Alt er «normalt»

Hvert år i uke 6 lærer barn over hele landet om sex og seksualitet. I år handler «Uke 6» om mangfold, å være god nok og å føle seg verdifull.

De som står bak denne kampanjeuken, Sex og Politikk, sier at målet er å sørge for at unge får kvalitetssikret seksualitetsundervisning.

– Thomas er et godt eksempel på hvorfor det er så viktig at seksualitetsundervisningen er normkritisk og mangfoldig, sier koordinator Ella de Figueiredo Lykke.

Uke 6-koordinator Ella de Figueiredo Lykke sier at målet med seksualitetsundervisning er at man skal føle at det man lærer er relevant for ens eget liv. Foto: Jo Michael

Årets kampanjeuke handler om nettopp det Thomas gikk gjennom.

Det handler om å utvide betydningen av «normalt» og at representasjon er et viktig virkemiddel, forteller Lykke.

– Når han har sittet og følt at han ikke har hatt undervisning som handler om han, så har ikke han fått det han skal ha.

Lykke mener det kan være nyttig for alle å lære om mangfold i seksualitet.

Hundrevis av skoler er med i opplegget. Oslo hadde størst prosentandel skoler som deltok i «Uke 6» forrige skoleår, etterfulgt av Agder og Viken.

Unge kan ende opp med å ikke utforske sin seksualitet

Thomas er heller ikke alene. Interessepolitisk leder i Unge funksjonshemmede, Siri Espe, sier de har hørt flere lignende historier.

– Våre medlemmer forteller at de har møtt på både helsepersonell og lærere som ikke tror at funksjonshemmede har en seksuell helse eller er seksuelle. Flere har også blitt tatt ut av seksualitetsundervisningen.

Interessepolitisk leder i Unge funksjonshemmede, Siri Espe, ber alle om å ta et oppgjør med sine egne fordommer. Foto: Privat

Når unge ikke får informasjon de kan kjenne seg igjen i så kan konsekvensen være at de ikke får utforsket sin seksualitet heller, mener Espe.

– Det handler rett og slett om at personer med funksjonsnedsettelser allerede føler seg annerledes og så blir dette med seksuell helse også et felt hvor de føler seg annerledes.

– Folk i rullestol er like seksuelle som andre

Nå som han har blitt eldre har Thomas endret sitt syn på seksualitet. Han forteller at han er mye mer komfortabel med seg selv, men at det tok tid.

– Jeg lærte meg at sykdommen ikke er noe jeg får gjort noe med, og fokuserte heller på hvem jeg er som person.

I dag er Thomas veldig komfortabel med disse temaene og seg selv. Foto: Maren Nan Myrseth

Selv om usikkerheten fortsatt er der til en viss grad er Thomas veldig komfortabel med temaet seksualitet i dag.

– Folk i rullestol er like seksuelle, om noen kanskje mer seksuelle, enn vanlige folk. Vi er på akkurat samme nivå av seksualitet som resten av verden.