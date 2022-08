Tyver kjørte bil inn i to gullsmedbutikker i Drammen

Politiet rykket natt til mandag ut etter melding om grovt tyveri fra en gullsmedforretning ved storsenteret på Krokstadelva i Drammen kommune.

– Vi fikk melding om at en bil hadde rygget inn hovedinngangen. Da vi kom til stedet oppdaget vi at det har vært innbrudd i en gullsmedforretning, sier operasjonsleder Per Arne Amundsen i Sør-Øst politidistrikt til NRK.

Han omtaler innbruddet som et sjokkbrekk.

Klokka 05.20 mandag morgen opplyste politiet at det har vært innbrudd i to gullsmedforretninger inne på senteret.

– Det er gjort innbrudd i to gullsmedforretninger. Det er ukjent hva som er stjålet, skriver politiet på Twitter.

Politiet jobbet mandag morgen med undersøkelser på stedet. Foto: Anders Nielsen / NRK

Stakk av i to biler

Politiet ble varslet av en forbipasserende klokka 3.25 på natten. En liten sort bil skal ha blitt brukt til å kjøre inn i lokalene til gullsmeden. Etterpå forsvant tyvene i denne bilen og i en grå eller hvit varebil.

– Vi søker i området og undersøker om det er videoopptak på stedet. Vi har flere politipatruljer på stedet, sier Amundsen.

En av de to bilene ble funnet i nærheten av kjøpesenteret tidlig mandag morgen, ifølge politiet.

Politiet hadde ved 4.40-tiden natt til mandag ikke oversikt over hva tyvene fikk med seg fra innbruddet.

– Vi har ikke vært i kontakt med eier av butikken enda, så det er litt tidlig å si, sier operasjonslederen.