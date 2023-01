Askim kirke var fullsatt allerede en time før begravelsen startet klokka 10.30. Det var ikke sitteplasser nok til alle som er samlet for å minnes tvillingene Mina Alexandra og Mille Andrea Hjalmarsen.

Kirken i Indre Østfold var pyntet med svært mange hilsninger og blomster.

Seremonien startet med at Trygve Skaug sang «Kommer det storm». Svært mange av de fremmøtte var tydelig preget.

Tvillingsøstrene ble funnet livløse i en bolig i Spydeberg natt til 8. januar. De ble erklært døde på stedet.

En tredje jevngammel jente ble fraktet til sykehus. Hun var venninne med tvillingene og er i dag til stede i kirken.

– Hun gruer seg blant annet fordi det da blir helt endelig for henne hva som har skjedd, at tvillingene er døde. Imidlertid ser hun også fram til å delta i begravelsen, sier jentas bistandsadvokat Hilde Jæger.

Familien til tvillingjentene er svært preget etter dødsfallene. Foto: Mathias Lunde Kristoffersen / NRK

Tvillingsøstrene Mina og Mille hadde et sterkt bånd gjennom hele livet. De begraves i samme kiste.

I dødsannonsen skriver familien:

«To skjebner, ett liv. Sammen kom dere inn i livet vårt, sammen har dere nå forlatt oss.»

To menn siktet

Natt til søndag 8. januar rykket store ressurser fra nødetatene ut til en adresse i Spydeberg i Indre Østfold kommune. Tvillingjentene ble funnet livløs på stedet.

Da hadde de vært savnet fra barnevernsinstitusjonen Fossumkollektivet i rundt ett døgn. Der hadde de bodd, på to ulike steder, siden september i fjor.

Politiet tror jentene døde av en overdose narkotika.

Jentene ble funnet livløse på en adresse i Spydeberg natt til søndag 9. januar. Foto: Freddie Larsen

En tredje, 16 år gammel jente ble fraktet til sykehus etter en mulig overdose. Hun er nå skrevet ut av sykehuset og tilbakeført til Fossumkollektivet.

– Hun har det vanskelig. Det har gradvis blitt vanskeligere og vanskeligere for henne etter at hun flyttet tilbake til Fossumkollektivet, sier bistandsadvokat Jæger.

To menn er siktet i saken. En mann i 20-årene er siktet for uaktsomt drap, mens en 18 år gammel mann er siktet for å ha solgt narkotika til jentene, og for å ha hensatt dem i hjelpeløs tilstand.

Ingen av mennene erkjenner straffskyld.

– De var flotte, fargerike jenter

– De var flotte, fargerike jenter som alltid spredte masse glede. Alle som har vært rundt tvillingene, har sagt at de er jenter som går rett i hjertet på dem. De var så naturlig vakre.

Det sa Mina og Milles mor Kirsti Skogsholm i et lengre intervju med TV 2 forrige helg.

Mina Alexandra og Mille Andrea Hjalmarsen ble 16 år gamle. Foto: Privat

Tvillingsøstrene utviklet alvorlige spiseforstyrrelser da de gikk på ungdomsskolen. Til slutt ble de for syke til å bo hjemme.

Moren opplyser til kanalen at døtrene hadde minst tolv ulike plasseringer i barnevernet før de døde.

– Vi opplever at jentene blir fremstilt som to tunge rusmisbrukere som selv valgte å gå den veien. Slik var det ikke, sa Skogsholm.

Krever bedre samarbeid

Tidligere denne uken etterlyste barneombud Inga Bejer Engh bedre samarbeid mellom helsevesenet og barnevernet.

– Det er fortsatt slik at barnevernet ofte sitter igjen med et stort ansvar alene selv, om de ikke klarer å hjelpe barnet godt nok ut fra den kompetansen og de rammene de har, sa Engh til TV 2.

Barneombud Inga Bejer Engh. Foto: Tom Balgaard

Statsforvalteren i Oslo og Viken har åpnet tilsyn etter dødsfallene. De skal undersøke om søstrene fikk forsvarlig oppfølging av barnevernet i tiden før de ble funnet døde.

I kjølvannet av dødsfallene i Spydeberg har barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) bedt Helsetilsynet granske alle dødsfall knyttet til barnevernsinstitusjoner de siste fem årene.