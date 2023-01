– Våre tanker går først og fremst til de nærmeste pårørende som gjennomgår det verste man kan oppleve. Hendelsen med det tragiske utfallet preger oss alle, og vi er i dyp sorg i Fossumkollektivet, sier Mona Spakmo, daglig leder for Stiftelsen Fossumkollektivet.

Tvillingsøstrene Mina Alexandra og Mille Andrea Hjalmarsen (16) ble funnet livløse på en adresse i Spydeberg natt til søndag 8. januar. Politiet mistenker at jentene døde etter en overdose.

De to 16-åringene var meldt savnet fra Fossumkollektivet rundt et døgn før de ble funnet døde.

Fossumkollektivet er en ideell stiftelse som har drevet rusbehandling for unge siden 1983.

– Siden vi ble gjort kjent med hva som hadde skjedd natt til søndag 8. januar har vår hovedoppgave vært å ivareta pårørende, ungdommer og ansatte på best mulig måte. Det gjør vi i tett dialog med kommuner, Bufetat, bedriftshelsetjenesten og all ekspertisen vi har internt og rundt oss. Vi samarbeider også med politiet og tilsynsmyndighetene, sier Spakmo.

Nødetatene fant tre tenåringsjenter med mulig overdose på en adresse i Spydeberg. To av jentene døde. Foto: Freddie Larsen

Tar imot ungdom som sliter med rus

Fossumkollektivet har flere avdelinger for ungdom under 18 år. Fossum Ung holder til å fire ulike lokasjoner i Indre Østfold og Skiptvet.

De tar imot ungdom som har utfordringer med rus, samtidig adferd og kognitive eller psykiske helseutfordringer.

På avdelingene for ungdom er bemanningen høyere og det er særskilte krav til kompetanse hos de ansatte. Det er også våkne nattevakter.

– Fossumkollektivets egen gjennomgang av hendelsesforløpet så langt tyder på at alt av gjeldende rutiner og prosedyrer ble fulgt, sier styreleder Sylvia Brustad

– Vi vil likevel evaluere hendelsesforløpet når slike tragiske hendelser skjer, og avventer selvsagt politiets etterforskning og tilsynsmyndighetenes undersøkelser før vi vil ta stilling til om det er behov for justeringer av disse.

Ungdommene som er til behandling på Fossum Ung kan enten være der på en frivillig plassering, en tvangsplassering eller en dom. Målgruppen er ungdom utfordringer med atferd og rus.

Mona Spakmo sier Fossumkollektivet er dypt berørt av den tragiske hendelsen i Spydeberg. Foto: Fossumkollektivet

– Dette er en politisak under etterforskning og vi er underlagt streng taushetsplikt. Vi kan ikke si noe mer om hendelsesforløpet eller gå inn i detaljer på nåværende tidspunkt, sier Spakmo.

Mottar tre savnetmeldinger hver dag

Det var Fossumkollektivet som meldte tvillingjentene savnet til politiet.

Hva som skjedde i tidsrommet fra jentene ble meldt savnet til de ble funnet døde, vil ikke politiet si noe om på nåværende tidspunkt.

– Det gjenstår fortsatt flere vitneavhør, og det er viktig for politiet at vitnene kan forklare seg uten å ha tilgang til denne informasjonen på forhånd, har politiadvokat Benedicte Granrud tidligere sagt til NRK.

I snitt mottar Øst politidistrikt mer enn tre savnetmeldinger fra barnevernsinstitusjoner hver eneste dag.

Ungdommene som er til behandling på Fossum Ung, blir ikke låst inne. De kan bevege seg innenfor og utenfor avdelingens område og fritt kommunisere med andre.

Når noen forsvinner fra avdelingen rykker de ansatte ut i biler og starter aktivt søk. De varsler også aktuelle instanser, som politi, uteseksjonen og barnvernvakten.

To menn siktet

To menn er siktet etter dødsfallene. En mann i slutten av 20-årene er siktet for uaktsomt drap, mens en 18 år gammel mann er siktet for å ha hensatt tvillingene i hjelpeløs tilstand.

Ingen av de siktede erkjenner straffskyld. De er begge varetektsfengslet i fire uker.

De to tvillingjentene begraves 25. januar i Askim kirke klokken 10.30.

I dødsannonsen skriver familien at like kjært som blomster er en donasjon til Fossum ung.