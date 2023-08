11. september går årets kommune- og fylkestingsvalg av stabelen. Før den tid er det duket for hele syv ulike valg­sendinger på den lokale kanalen TV Østfold.

Tidligere har alle partiene som stiller til valg fått lov til å fremme sine politiske budskap hos kanalen.

Det skulle de få lov til i år også – dersom de bladde opp fra partikassen.

Dokumentasjon NRK har fått tilgang til viser at kanalen krevde flere tusen kroner i bytte mot TV-tid.

«Til dekning av produksjonskostnader må vi ta en pris på 4000 kr pr. parti som ønsker å delta», står det i en e-post, som ble sendt ut til en rekke politiske partier.

NRK får bekreftet fra flere listetopper i Østfold at de har mottatt e-posten fra kanalen.

– Det koster penger å gjøre dette. Jeg hadde en forståelse av at det nå er fritt frem for reklame for politiske partier på TV. Da tenkte jeg at vi kunne ta en liten avgift til produksjonen, sier TV Østfolds redaktør Kjetil Aabø til NRK.

Valgsendingene skulle etter planene sendes fra TV Østfolds studio i disse lokalene i Halden. Nå er det usikkert om sendingene blir noe av. Foto: Rahand Bazaz / NRK

Ulovlig

Det er ulovlig å sponse nyhets- og aktualitetsprogrammer, ifølge kringkastingsloven.

– Sponsing er i loven definert som bidrag til å produsere- eller sende program. Dermed vil dette ikke være tillatt, sier direktør i Medietilsynet Mari Velsand.

Direktør i Medietilsynet Mari Velsand. Foto: Mathias Fossum / Medietilsynet

I Norge er det også et generelt forbud mot politisk reklame på TV.

– Dersom en TV-kanal tar betalt fra politiske partier, mot at de får opptre i kringkasterens sendeflate for å fremme partipolitiske budskap, så kommer det da også raskt i strid med dette forbudet, sier Velsand.

Dropper krav om betaling

Det var ikke TV Østfolds redaktør Kjetil Aabø klar over.

Ifølge ham er det allerede partier som har takket ja til å delta mot betaling. Enkelte partier har også takket nei.

– Vi får se om vi må droppe sendingene, eller om vi skal stille opp gratis og gjøre den propagandaen for partiene, slik vi gjorde for fire år siden. Vi må ta en runde og se om vi har råd til å gjøre det gratis, sier Aabø.

TV Østfold driftes som en stiftelse og har rundt 25 frivillige som bidrar til produksjonen. I 2021 hadde kanalen et overskudd på rundt 50.000 kroner, ifølge årsregnskapet.

Etter NRK tok kontakt med Medietilsynet og TV Østfold, har også partene vært i kontakt med hverandre.

– TV Østfold har bekreftet skriftlig til oss at de ikke kommer til å kreve vederlag fra de politiske partiene, skriver Velsand i en tekstmelding til NRK onsdag ettermiddag.

Medietilsynet kommer derfor ikke til å følge opp saken videre.

Fra: TV Østfold Emne: Invitasjon til politisk tv-program på TVØstfold Som for 4 år siden inviterer TVØstfold alle partier i Østfold som stiller lister til fylkestingvalget 2023 til å være med og presentere hva de stiller til valg for (...). Til dekning av produksjonskostnader må vi ta en pris på 4000 kr pr. parti som ønsker å delta (...). Det blir egne politiske tv-program for Halden, Sarpsborg, Fredrikstad, Moss, Råde og Indre Østfold kommune, samt et program for Østfold Fylkesting.

Takket nei til å delta

Listetoppen for Sosialistisk Venstreparti (SV) i Indre Østfold reagerer sterkt på at partiene ble bedt om å betale for å delta.

– Debatter er viktig for innbyggerne våre, og da må alle partiene få mulighet til å stille. Alle har sikkert ikke råd til å betale, sier Åse Kristine Heien.

Hun sier det er uaktuelt for SV å betale for TV-tid. Det samme sier Miljøpartiet De Grønne (MDG).

– Vi har allerede takket nei fordi vi har brukt opp pengene våre. Det blir for dumt når vi må betale for å bli med, sier leder i Indre Østfold MDG Svein Syversen.

– Jeg har ikke opplevd noe lignende i mine 30–40 år i politikken, legger han til.

Heller ikke Medietilsynet har vært borti noe lignende.

– Ingen hos oss kan huske tilsvarende saker som denne, skriver Velsand i en tekstmelding til NRK.