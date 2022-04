Over 87.000 reisende er venta på Gardermoen i dag, det meste på over to år.

NRK har fått tips fra reisende som forteller om hundrevis av folk i kø til innsjekk. Et tegn på at samfunnet er på vei tilbake til normalen, mener kommunikasjonssjef Harald Nygaard Kvam i Oslo lufthavn.

– Vi er tilbake til normalen og langt unna kaos, sett med våre øyne, sier Kvam.

Etter to år med hjemmekontor og pandemi er det nok mange som må venne seg til å fly igjen, tror han.

– De som har reist under pandemien har kanskje blitt vant til at du nærmest kan løpe gjennom sikkerhetskontroll og innsjekk. Mens nå er du en av tusenvis av reisende samme dag, sier han.

Reisende ved innsjekkstavla på Oslo lufthavn. Foto: Andreas Jonassen / NRK

Han sier at det har vært noe kø til innsjekk, men ikke mer enn normalt.

– Etterlengta

For bransjen og de ansatte er det deilig å se flyplassen full av folk igjen, sier han.

– Vi syns jo dette er litt stas.

Under pandemien har mange ansatte på flyplassen vært permittert, og derfor er det en gledens dag for mange der i dag, sier han.

– For luftfarten sin del er det gledelig å se at det er så mange passasjerer. Det er etterlengta både for de som jobber her og for flyselskapene.

Ingen sure miner

Og selv om det er travelt og noe kø, er de fleste som reiser glade for å kunne reise igjen, sier han.

Kommunikasjonssjef Harald Nygaard Kvam ved Oslo lufthavn er glad for at antallet reisende begynner å ligne på normalen fra før pandemien. Foto: OSL

– Jeg har sett mange smil i dag, og hørt mye barnelatter. Folk gleder seg til å komme ut på tur.

Også flyplassene i Bergen og Trondheim forventer storinntrykk av titusenvis av nordmenn på vei til påskeferie.

En av de nesten 90.000 venta på Gardermoen i dag er samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap), som skal på sitt første offisielle besøk til flyplassen.

Normalisering av reisende til tross, Kvam sier de er langt under antallet reisende fra årene før pandemien.

I 2019 var det for eksempel over 100.000 reisende på Gardermoen på den store påskeutfartsdagen.