Tusenvis mister tilbudet: – Uplanlagt graviditet er et veldig touchy og sårbart tema

– Jeg synes det er synd at helsefremmende og forebyggende arbeid nok en gang blir en salderingspost når det skal spares penger, sier Vibeke Ortun.

Hun er virksomhetsleder ved helsestasjonen for ungdom i Lier.

Der er stemningen mildt sagt amper etter at det ble kjent at den landsdekkende tjenesten Amathea må sette kroken på døra ved flere kontorer i Norge.

Amathea tilbyr gratis oppfølging før og etter abort.

Men i høstens statsbudsjett besluttet regjeringen å kutte støtten til stiftelsen med 6,2 millioner kroner.

Resultatet er at kontorene i Bodø, Drammen, Hamar, Kristiansand, Skien og Tønsberg må stenge.

– At tilbudet nå forsvinner blir et tap for de unge, fortsetter en fortvilet Ortun.

Kvier seg for å søke hjelp

Mandag slo nyheten ned som en bombe. Den landsdekkende tjenesten Amathea må stenge seks av ti kontorer som følge av regjeringens kutt.

Hvert år får 2500 kvinner og par oppfølging før og etter abort. Nå vil tusenvis stå uten hjelp.

Helsestasjonen kan ikke erstatte Amatheas spisskompetanse, mener Vibeke Ortun. Foto: Anders Haualand / NRK

Ortun frykter at mange unge i en sårbar situasjon nå vil være redde for å søke hjelp andre steder.

– Uplanlagt graviditet er et veldig, veldig touchy og sårbart tema for mange. Det gjør at man kanskje kvier seg for å oppsøke andre deler av helsetjenesten og helseapparatet når man er usikker på hva man skal gjøre.

– Et stort savn

Amathea samarbeider med kommunehelsetjenesten, fastlegene og sykehusene. Med sin ekspertise supplerer de helsevesenet.

– De sitter på mye spisskompetanse på temaet. De bidrar ut i undervisning, i samarbeidsmøter og i oppfølging av brukerne, sier Ortun.

Hun mener at kommunehelsetjenesten ikke kan bidra med samme spisskompetanse som Amathea. Som igjen rammer sårbare mennesker i en vanskelig tid.

– Jeg håper vi kan bistå ungdommene i samtaler fortsatt. Men vi kan ikke erstatte det oppmøtet og den direkte kontakten som et lokalkontor har. Et sted hvor man kan lufte tankene og få litt andre perspektiver. De skal få hjelp til å stå i det valget de tar – for det skal man leve med videre.

Brutalt og frustrerende

– Det er mildt sagt frustrerende å vite at vi ikke kan nå ut til våre brukere med det helsetilbudet vi har.

Kristin Koldsland er psykiatrisk sykepleier ved Amathea i Drammen. Ett av kontorene som nå må stenge.

Kristin Koldsland hos Amathea i Drammen synes beslutningen er brutal. Foto: Anders Haualand / NRK

De har tatt imot unge, gravide brukere fra hele gamle Buskerud. En stor region.

Hun forteller at de også har etterstrebet seg for å besøke brukerne, om en gravid har ytret ønske om dét – enten det har vært på Hønefoss eller på Kongsberg.

Nå vil tilbudet forsvinne.

– Det er brutalt. Brutalt for brukerne våre som vi snakker med daglig og hjelper, sier Koldsland.

Veldig vanskelig å forstå regjeringens kutt

Andrea Skaarer Kreutz er direktør i Amathea. Hun synes situasjonen er fortvilet.

Andrea Skaarer Kreutz er direktør i Amathea. Hun klarer ikke å forstå regjeringens kutt. Foto: Anders Haualand / NRK

– Først og fremst er dette veldig leit på vegne av de kvinner, menn og partnere som har behov for et Amathea-kontor i nærheten, sier Kreutz og fortsetter:

– Det er leit for Amathea for den tjenesten vi skal være. I tillegg til at dette er nok et kutt i tilbudet knyttet til tilbudet til kvinnehelse – som vi har sett flere av.

– Hva tenker dere om å bli nedprioritert i statsbudsjettet?

– Vanskelig å forstå. Det handler om at kvinnehelse har vært høyt på agendaen og et ønsket satsingsområde for flere partier. I tillegg har abort aldri vært så tematisert som nå. Det er satt ned et abortutvalg som skal se på dette med nettopp oppfølging av kvinner før og etter abort. Med det i mente, er dette veldig vanskelig å forstå, avslutter Kreutz.

Må søke midler i stedet

Statssekretær Karl Kristian Bekeng (Ap) Foto: Esten Borgos / BORGOS FOTO AS

Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Karl Kristian Bekeng, sier de fortsatt setter av mye penger til helsefremmende arbeid, men at mer av midlene må søkes etter.

– Det er en del organisasjoner som nå opplever at de må søke midler i stedet for at det finnes øremerkinger, sier Bekeng.