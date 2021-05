Tusenvis foran Stortinget

Flere tusen personer deltar i kveld på en markering foran Stortinget i forbindelse med den israelsk-palestinske konflikten. Politiet skriver på Twitter at det fremføres appeller, men at det hele går rolig for seg. På grunn av folkemengden blir Rosenkrantz' gate nå sperret mellom Stortingsgata og Karl Johans gate. I Stortingsgata går trafikken som normalt.