Nordmenn lures til å tro at de får igjen på skatten: – Ikke klikk på lenken

– Vi har funnet ut at du er berettiget til å motta en skatterefusjon på 2800 kroner.

Slik starter e-posten som ser ut til å komme fra Skatteetaten. Men det feil.

– Ikke klikk på lenken og ikke gi fra deg personlige opplysninger, sier sikkerhetsdirektør Ragna Fossen til NRK.

Slik ser svindel-e-posten ut. Den stammer ikke fra Skatteetaten. Foto: Skjermdump

I e-posten bruker avsender både bokmål og nynorsk om hverandre. Allerede her er det et tegn på at den ikke er ekte.

Skatteetaten på utviklingen av falske e-poster med bekymring.

– Jeg blir bekymret fordi folk er travle særlig nå inn mot jul, og vi er midt inne i en pandemi der mange bruker mobil og skjermer mer enn før.

Fossen sier Skatteetaten har tatt grep for å bli vanskeligere å kopiere i svindelsammenheng.

– Folk blir flinkere til å avsløre det, men svindlerne blir også bedre til å prøve å lure oss. Det er et generelt samfunnsproblem.

NRK forklarer Vanlige svindelmetoder Bla videre SMS og e-post Du mottar melding eller e-post om at du for eksempel må endre passord eller at du har vunnet noe. Målet til svindleren er få deg til å klikke på en link der du frivillig gir fra deg brukernavn, passord eller kontoopplysninger. Sosiale medier Svindlerne oppretter falske arrangementer og virtuelle turer for at folk skal betale eller oppgi kredittkortopplysninger. Telefonsvindel Du blir ringt opp av svindlere som utgir seg for å være fra banken eller Microsoft. Denne metoden brukes gjerne mot eldre mennesker og kalles ofte «Olga-svindel». Dette rammer få personer, men kan få store økonomiske konsekvenser dersom du blir lurt. Les mer: Slik prøver de å svindle deg Forrige kort Neste kort

– La e-posten ligge

Stikkordet er sosial manipulasjon. Lettere sagt: Svindleren bruker metoder fra psykologien for å få e-posten til å fremstå troverdig.

De angriper deg og meg direkte.

– La e-posten eller meldingen ligge litt, sier førstelektor ved Høgskolen i Østfold, Tom Heine Nätt. Foto: Høgskolen i Østfold

– Det kan være vanlig økonomisk svindel de er på jakt etter, men også påloggingsinformasjon. Kjempekritisk, sier førstelektor ved Høgskolen i Østfold, Tom Heine Nätt.

Han kjenner faget datasikkerhet godt, og mener at tid og kildekritikk er nøkkelen.

– La e-posten eller meldingen ligge litt, og tenk på det. Man blir glad for å få skatteoppgjøret eller beskjed om at man har vunnet i en konkurranse. Det trigger.

Oppfordrer til kildekritikk

For få dager siden ble skattekortet for 2022 tilgjengelig for de aller fleste.

– Disse svindelforsøkene kommer ofte i sammenheng med viktige skattedatoer, og vi oppfordrer folk til å være på vakt, sier Fossen.

Sikkerhetsdirektør i Skatteetaten, Ragna Fossen. Foto: Skatteetaten

Sikkerhetsdirektøren har en tydelig oppfordring til folk som er usikre.

– Når din skattemelding eller ditt skatteoppgjør kommer, vil du motta en e-post eller SMS fra Skatteetaten. Den ber deg ikke klikke på en lenke eller gå til en bestemt adresse, men gir beskjed at du skal logge inn på våre nettsider, sier hun.