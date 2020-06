Trosser reiserådene og ferierer i Sverige: – Det er verdt det

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Vi kommer til å være her frem til skolen starter igjen. Vi må bruke de siste dagene i karantene, men det er verdt det, sier Per Arne Hjelm til Sveriges Radio.

Allerede fredag kom han og familien til hytta på Saltö i Strömstad. Det til tross for at norske myndigheter pålegger dem karantene når de kommer hjem og ønsker minst mulig trafikk over grensa.

Lite tyder på at han blir alene som nordmann i regionen i sommer.

– Villige til å sitte i karantene

Sveriges Radio har snakket med representanter for både turistnæringen og handelsnæringen i grenseområdene. De har sett en markant økning i besøk fra nordmenn de siste dagene.

– De fleste sier til meg at de har såpass lang ferie at de tar sin tid i ferieboligen, og er villige til å sitte i karantene når de kommer hjem, sier leder Heidi Caroline Nyström i Strömstad kjøpmannsforening.

For dem er de norske turistene svært kjærkomne.

Store deler av både handels- og turistnæringen i regionen er langt på vei bygget på nordmenn som drar på grensehandel. Det har gjort at Strömstad nærmest har vært en spøkelsesby denne våren.

I lokalavisa Strömstads tidning er det tatt til orde for at næringslivet i området må benytte anledningen til å endre fokus til ikke bare å innrette seg på nordmenn, men også gjøre seg attraktive for svensker.

Dobling av antall smittede

Også Per Arne Hjelm tror det blir mange nordmenn som vil feriere i Sverige i sommer.

– Vi har mange venner som kommer. De tenker litt det samme som oss, og tar sin karantene, sier han.

Sverige har som kjent hatt betydelig høyere koronasmitte enn Norge. Flere av grensekommunene som normalt har svært mange norske besøkende, har hatt lav smitte.

Mandag skrev Strömstads tidning at antall smittede i kommunen er doblet til 16. Det skyldes blant annet økt testing.

Likevel har både denne kommunen og grensekommunene Tanum og Dals Ed relativt få smittede per 10.000 innbyggere.

– Vi tenker litt på smittefaren. Men vi er unge og raske, og dessuten tar vi forholdsregler. Vi prøver å handle stort så vi ikke er ute så mye. Så er vi mest her eller på sjøen. Vi er vant til dette fra Norge, så det blir en naturlig fortsettelse av det vi er vant til, sier han til Sveriges Radio.

– Hva hadde du tenkt om svensker tok risikoen og ferierte i Norge?

– Det er et interessant spørsmål. Jeg tenker vel at det er greit. Men hvem vet hva som er rett? Det er mye politikk i dette, og kanskje har vi høyere smittetall i Norge over sommeren også, avslutter Hjelm.