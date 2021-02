Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Over 2300 personer sitter fremdeles i karantene etter utbruddet i Halden. Søndag ble det kjent at ni nye smittede, sju i Halden og to i Fredrikstad, kan spores til ishallen.

Ifølge kommuneoverlege Kjersti Gjøsund i Halden viser analysesvar fra Sykehuset Østfold at hele smittetråden etter en spiller i ishockeyklubben Comet er det muterte viruset.

– Svaret er nok korrekt, men prøven må valideres hos FHI. Vi er derfor nå rimelig sikre på at hele utbruddet fra Halden Ishall er med mutert virus, sier Gjøsund til NRK.

Kjersti Gjøsund er kommuneoverlege i Halden kommune. Foto: Espen Torgersen / NRK

Nakstad: – Jobben er ikke over

Fredag ba politikerne i Fredrikstad innbyggerne om å utsette sosiale treff både inne og ute fram til onsdag 10. februar, etter at kommunen fikk påvist det muterte viruset.

Både Halden og Fredrikstad venter på at flere testsvar skal bekreftes av FHI.

Men assisterende direktør Espen Nakstad i Helsedirektoratet sier at mye tyder på at det muterte britiske viruset har spredd seg i Østfold.

– Det har vært en sterk mistanke om det helt siden utbruddet i Halden ble kjent. Stadig mer informasjon tyder på at dette er snakk om en massesmittehendelse med et mutert og mer smittsomt virus, sier Nakstad til NRK.

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad sier mye tyder på at Halden har en massesmittehendelse med et mutert virus. Foto: Vidar Ruud

Det kommer nye positive prøver som kan knyttes til Halden Ishall hver dag. Men Nakstad sier at kommunene har gjort en god jobb for å hindre utbruddet i å bli enda større.

– Både Halden og kommunene rundt har gjort en strålende innsats over lang tid for å få kontroll på dette utbruddet. Det arbeidet ser ut til å ha båret frukter.

– Men jobben er ikke over. Det er fortsatt mye testing og smittesporing som pågår. Selv om man har klart å spore opp de fleste som kan knyttes til ishallen, så er det fortsatt en del smittetråder som må følges opp i tiden fremover, sier han.

Trolig mutert virus på sykehus

Det er også et utbrudd ved klinikk for kirurgi på Sykehuset Østfold. 14 ansatte og fem pasienter ved avdelingen er så langt smittet, og 60 ansatte er satt i karantene.

Foreløpige analyser sykehuset selv har gjort, viser at utbruddet trolig er av det muterte britiske viruset.

– Vi så at smitten spredte seg så raskt blant de ansatte, så vi agerte som om det var det muterte viruset før det ble tatt noen analyser, sa fagdirektør Helge Stene-Johansen ved sykehuset til NRK fredag.

Sykehuset venter på at FHI skal validere prøvene som er gjort. Det er forventet at disse svarene kommer i løpet av helgen.