Tror beinrester er fra et menneske

Klokken 10.24 meldte politiet at de har fått bekreftet at beinrestene høyst sannsynlig stammer fra et menneske.

– De bærer prega av å være gamle. Kriminalteknikere fortsetter undersøkelser på stedet, skriver politiet.

Det var en turgåer som gjorde funnet og meldte fra til politiet fredag ettermiddag like etter klokka 15. Politiet startet undersøkelsene på stedet i går og fortsetter i formiddag.

Rettsmedisinere har undersøkt funnet.

– De har gitt tilbakemelding til politiet om at disse med stor grad av sikkerhet stammer fra menneske, sannsynligvis et voksent menneske, sier jourhavende politiadvokat Magnus Rindal Fredriksen i sør-øst politidistrikt til NTB.

Området som ligger nær E18, er sperret av, og det er satt opp et telt der funnet ble gjort.

– Det kan ikke utelukkes at det dreier seg om et arkeologisk funn, at de har ligget lenge. Beinrestene vil bli sendt inn til nærmere undersøkelser med tanke på å se om det er mulig å finne DNA eller datere disse beinrestene, det får vi tidligst svar på til uken, sier politiadvokaten.

Benrestene er av eldre dato

Politiet har satt opp et telt på stedet der funnet av benrestene ble gjort. Foto: Benedikte Fjelly / NRK

– Funnet er av eldre dato. Vi har hadde kriminalteknikere på stedet i går ettermiddag. Politiet har hatt vakthold på stedet i natt og skal fortsette å jobbe på stedet lørdag, sier operasjonsleder hos politiet i sør-øst, Ottar Steinstø.

NRKs reporter på stedet lørdag formiddag forteller at det er stille ved stedet. En politipatrulje holder vakt på stedet og venter på at kriminalteknikerne skal komme og fortsette sine undersøkelser.

Slik jobber politiet

Per Holck er prosessor emeritus i anatomi og har lang erfaring med lignende saker som funnene i Lier.

– Det viktig å finne alder og kjønn, i den grad det er mulig. Det er utviklingen av knokkelen en ser på. På et ungt menneske og barn kan en se med få års nøyaktighet. Men det blir straks mer unøyaktig på voksne hvis en bare har knokler. Det er enklere å være presis med en hodeskalle eller ternner, sier Holck.

EKSPERT: Per Holck har hjulpet politiet i flere saker. Foto: Elin Martinsen / NRK

Beinrestene bærer preg av å være gamle, ifølge politiet. De har ikke utdypet dette foreløpig.

– Man ser om det er rester av bløtdeler på et sjelett. Da tyder det på at ikke har ligget så lenge. Det dekkes jo gjerne av løv og jord og kommer dypere i bakken hvis det er gammelt, sier Holck.

Per Angel har lang erfaring med slik arbeid, både som krimtekniker og leder av Kripos ID-gruppe.

– Det er ofte en rettsmedisiner som slår fast hva beinrestene er. Viser det seg å være et menneske går en grundig til verks. Da kan det være et åsted og en vil sikre alle funn. Gjenstander, søppel, klesrester - alt som ikke hører hjemme i naturen kan ha noe med saken å gjøre. Er det et menneske blir alle savnet-saker i området aktuelle.

EKS-KRIPOS: Per Angel, tidligere leder av Kripos ID-gruppe. Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

– Hvordan jobber man da for å finne ut av hvem det er?

– Hvis det kun er funn av knokler så er det ikke fingeravtrykk, men kanskje klær og smykker som kan bidra til å finne ID. En kan også finne en DNA-profil, men det kan være vanskeligere hvis det er riktig gammelt. Utfra knokler kan en si hvilket kjønn, alder og helse. For eksempel om vedkommende hadde skjelettsykdommer. Det er altså en del man kan lese ut fra det, sier Angel.