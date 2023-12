– Vi visste det var krevende med ett barn, men at vi nå skulle få tre det var ... ja, det tok mange dager før vi landet kan du si. Det var et stort sjokk.

Ekteparet Gard og Kristyna Herlofsen sitter på nyfødt intensiv, Drammen sykehus. I mor og fars favn ligger Anne, Marit og Maya.

Tre uker gamle. Født syv uker for tidlig. Seks kilo til sammen. Sondemat og totalt avhengig av hjelp. Den hjelpen får de på sykehuset, men ikke når de kommer hjem.

Tre nøster, født syv uker for tidlig. Foto: Anders Haualand / NRK

Opp til den enkelte kommune hvilken hjelp som gis

I tillegg har Gard og Kristyna en toåring ventende hjemme. Familien som nylig ble doblet, håper å få samlet alle seks under ett tak hjemme i Lier før jul.

I høst tok de kontakt med kommunen for å be om hjelp.

Det var i hovedsak hjelp til avlastning familien ønsket seg.

Men svaret fra Lier kommune var negativt.

– Hva venter dere når dere kommer hjem?

– En ekstrem hektisk hverdag og tøffe netter, sier far.

– Det er en glede, men det blir litt ekstra, legger mor til. Trillingene skal ha mat hver tredje time. Og det går mer enn ei bleiepakke i døgnet.

Gard og Kristyna Herlofsen sammen med sine tre nyfødte. Foto: Anders Haualand / NRK

De har bedt familie og venner om hjelp til avlastning. For hjelp er noe de er klar på at de vil trenge i tiden fremover.

Strømpriser, renteøkninger og fire barn ...

Familien ble overrasket over svaret fra kommunen. Der fikk de tilbud om å kjøpe vaskehjelp og tilkjørt mat. Dette er uaktuelt for familien på seks.

– Jeg tror ikke det. Økonomien er litt stram for tiden, svarer foreldrene og nevner den tilsynelatende hodepinen med strømpriser, renteøkninger og inflasjon.

– Så det å ha råd til det, det tror jeg ikke vi har, sier Gard.

– Vi har undersøkt med andre kommuner. Det er varierende tjenester som tilbys, og noen tilbyr ingenting. Det viser seg at det er opp til kommunen hva de har å tilby, sier Gard.

– Vi har fått mange barn, en fremtid for Lier kommune, som vi hadde håpet de kunne være mer villig til å investere i, sier de nybakte foreldrene. Foto: Anders Haualand / NRK

«Det finnes dessverre ingen lovhjemmel som gir en uvilkårlig rett til slik hjelp, og kommunene har ulik praksis på dette området», svarer Anne-Mette Fallmyr, virksomhetsleder i Forvaltning helse og bolig.

Lier kommune har ikke ønsket å stille til intervju. Les hele svaret fra Lier kommune nederst i saken.

«Flott at dere fikk så mange barn – lykke til!»

«Det fødes for få barn her i landet til at den norske velferdsmodellen kan videreføres», sa Erna Solberg i nyttårstalen i 2019 – og ba oss vel regelrett om å hoppe til køys for å lage flere unger.

I Norge er 1,5 prosent av alle svangerskap tvillingsvangerskap. Av disse er litt under halvparten eneggede. Det er tvillinger i 1 av 75 fødsler, trillinger eller flere i 1 av cirka 5290, viser tall fra FHI (2020).

Ifølge SSB var det åtte trillingfødsler i 2022.

I så måte har familien Herlofsen levert. Men de er kritiske til systemet.

– Det er egentlig ikke noe ordentlig støtteapparat. Det er mer sånn «flott at dere fikk så mange barn – lykke til». Det blir vel litt billigere med barnehage fra neste år, men utover det er det ikke store insentiver for å få mange barn.

Løfter saken politisk

Frp-politiker, Thomas Klingen reagerer på kommunens svar til familien. Han leder utvalg for oppvekst, kultur og idrett i Lier.

– Lier har absolutt ressurser til å hjelpe denne familien, så her bør kommunen være på tilbudssida, sier han.

Klingen kan ikke huske sist Lier kommune har hatt trillinger. Allerede i neste kommunestyremøte i januar vil han løfte saken politisk.

Denne familien bør hjelpes, mener Klingen. Foto: Privat

Mener det er kommunens ansvar å tilrettelegge for familiene

Familien Herlofsen synes det er trist at kommunen ikke har et konkret gratistilbud.

– Vi har fått mange barn, en fremtid for Lier kommune, som vi hadde håpet de kunne være mer villig til å investere i.

Familien hadde håpet på støtte, ikke bli bedt om å kjøpe tjenester. De hadde sett for seg sponset vaskehjelp, middagsmat og kanskje aller helst avlastning.

– Nattevakt slik noen kommuner tilbyr. Om så for bare noen timer, sier Gard.

– Lier sier de samarbeider med frivillige. Er det håp i det?

– Sanitetsforeningen virker som en fin organisasjon. Men det er kommunen som har et overordnet ansvar. De burde ikke bare skyfle oss over til en frivillig organisasjon, mener Gard og Kristyna.

Stolt far! Foto: Hedda Grønbrekk / NRK

I uke ni fikk familien vite at de ventet trillinger.

På spørsmål om de burde tatt kontakt med kommunen på et tidligere tidspunkt, eller gjort noe annerledes med tanke på midler og hjelp, svare de at de kanskje burde søkt kommunen om hjelp tidligere.

– Men vi har sendt søknader til flere matbutikker, bleieprodusenter og melkeerstatningsprodusenter. Det var én matprodusent som svarte at de skulle sende en forsendelse da barna ble seks måneder, sier familien og avslutter:

– Systemet ikke er rigget for dette. Det er store forskjeller innad i kommunene, det er hårreisende. Det burde vært laget en overordnet plan, slik at det blir likt.

Dette svarte Lier kommune Ekspander/minimer faktaboks Lier kommune ønsket ikke å møte NRK til intervju, men sendte dette svaret på e-post. Det å få trillinger er en stor endring i familiene, og medfører at foreldrene får behov for hjelp i hjemmet. Det finnes dessverre ingen lovhjemmel som gir en uvilkårlig rett til slik hjelp, og kommunene har ulik praksis på dette området.

Selv om det å bli trillingforeldre i utgangspunktet ikke fyller vilkårene for rett til hjelp i hjemmet, vurderer Lier kommune i hvert enkelttilfelle muligheten for å tilby familiene slik hjelp. Dette kan for eksempel være praktisk bistand til rengjøring og matlevering. Det er imidlertid en egenandel på slike tjenester, og satsene for egenandelene fastsettes årlig av kommunestyret i Lier.

Lier kommune samarbeider mye med frivilligheten, hvor blant annet Sanitetskvinnene er en svært god samarbeidspartner. Dette vil også kunne være en aktuell hjelp til familier som har fått trillinger og som for eksempel trenger bistand i det daglige.

Helsestasjonene er fleksible og kan komme på hjemmebesøk til familier med mange småbarn, i stedet for at familiene kommer til helsestasjonen. De formidler også kontakt med frivillige organisasjoner som bidrar med klær og utstyr.

Alle som har høye og uforutsette utgifter knyttet til livssituasjon kan søke NAV om sosialhjelp.

​​​​​​​Dette kan for eksempel være støtte til å kjøpe bleier, klær og dagligvarer. I vurderingen av slike søknader blir det tatt hensyn til familiens totale inntekt og formue.

Hvilke tilbud får nybakte foreldre i din kommune?