Gjerdrum kommune fortviler: – Dette er mennesker som har store traumer

– Husker dere at vi ikke kan være i den gamle barnehagen lenger? spør Michelle Kirkeby Øien som jobber i Gjerdrum barnehage.

– Ja, på grunn av raset, svarer et av barna.

– Jeg er redd for jordskredet, sier en annen.

I en liten sirkel på gulvet på Misjonshuset på Ask, sitter barnehagebarna i Gjerdrum barnehage. Barna, som egentlig skulle lekt her, sitter nå i utlånte lokaler på sikker grunn. Barnehagen deres ligger helt inntil skredkanten.

Skredet, som gikk natt til 30. desember, tok ti liv. Ett av barna som døde gikk i barnehagen. Det gjorde sterkt inntrykk.

– Kommunen har gjort en strålende jobb i å følge opp barna i området, sier styreleder i Gjerdrum barnehage, Trine Jørgensen.

De har blant annet fått opp et ressurssenter som skal kartlegge hvem av de yngste som trenger mer hjelp.

Skal ringe 1200 evakuerte

Denne jobben gjøres i lånte kontorer på sykehjemmet.

Kommunens ressurssenter for psykososial oppfølging skal også kartlegge hvor mange av de voksne innbyggerne som trenger hjelp til å bearbeide inntrykk.

De skal blant annet ringe alle de 1200 som ble evakuert etter skredet.

Kommunepsykolog i Gjerdrum, Christine Fjeldvang.

Mange av dem sliter som følge av jordskredet, sier kommunepsykolog Christine Fjeldvang.

– Noen forteller om søvnproblemer, generell utrygghet, engstelse, og at de blir trigget av lyder.

Ut fra erfaringer fra tidligere katastrofer har Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) anslått at rundt en tredel av de evakuerte i Gjerdrum vil ha behov for psykososial oppfølging i etterkant.

Til NRK sier psykologspesialist Harald Bækkelund at de antar at flere hundre innbyggere i Gjerdrum kan utvikle posttraumatisk stresslidelse.

Ikke nok ansatte

Men til tross for at Gjerdrum kommune nå gjør det de kan for å hjelpe, er de ikke fornøyde med hjelpen de selv får.

De mener det er en svakhet ved den nasjonale beredskapsplaner at kommunen ikke automatisk får penger til psykososial oppfølging.

Slik så det ut de første dagene etter at leirskredet skjedde i Gjerdrum 30. desember.

De mener også at kartleggingen og behandlingen til kommunenes innbyggere kommer for sent.

– Det en helt naturlig og nødvendig del av en oppfølging etter en krise, sier ordfører Anders Østensen (Ap) i Gjerdrum.

– Dette er mennesker som har store traumer. Husk at man løp for livet i undertøyet klokken fem om morgenen.

Ordfører i Gjerdrum, Anders Østensen, er bekymret for innbyggerne i kommunen.

Kommunen hadde søkt om 61,5 millioner kroner til psykososial oppfølging til innbyggerne i Gjerdrum.

20. mai ble det kjent at kommunal- og moderninseringsdepartemenet gir 15 millioner.

– Vi er ikke fornøyd med beløpet. Men samtidig er vi lovet at Statsforvalteren skal følge opp kostnadsutviklingen, skriver ordfører Anders Østensen i en SMS til NRK.

Han legger til at han tror det vil komme mer penger underveis, når det blir klart hva oppfølgingen vil koste.

Blir stadig minnet på raset

En av kommunens innbyggere som har kjent vanskelighetene på kroppen, er Runa Torvø.

Det første hun ser når hun tar opp rullegardinene om morgenen, er skredgropa.

– Vi blir minnet på det som skjedde hele tiden, sier hun.