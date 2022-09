Trekker seg fra skjønnhetsklinikk

Vanessa Rudjord, Pia Tjelta og Synnøve Skarbø trekker seg fra Nomi AS. Det melder selskapet i en pressemelding.

– Vi er lei oss for måten begrepet kvinnehelse ble brukt i forbindelse med lanseringen. Kvinnehelse og estetisk medisin er to forskjellige ting, og vi beklager overfor de som er blitt opprørt av denne sammenblandingen, skriver de tre i pressemeldingene.

Som følge av at de tre trekker seg ut av selskapet, vil ansvarlig lege Karim Sayed ta fullt eierskap over Nomi Oslo AS. Transaksjonen vil gjennomføres så snart som praktisk mulig, står det i pressemeldingen.

– Nomi Oslo var et prosjekt vi gikk inn i med de beste intensjoner, vi ønsket å lage noe mer enn en ren skjønnhetsklinikk, men slik debatten har utviklet seg er et videre engasjement i Nomi umulig.