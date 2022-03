– Vi vet egentlig ikke hvordan utelivet skal være fordi vi har ikke opplevd det før, sier Kaja Kruge Nyborg.

Hun fyller snart 19 år og har gått glipp av nesten ett år med uteliv som følge av pandemien.

Etter at utestedene åpnet opp igjen står hele tre årskull klare for å innta byen med lite erfaring i bagasjen. Det har allerede Nyborg merket.

– Folk har ikke har grenser, og de har lite respekt for hverandre. Det har vært hendelser hvor folk har blitt slått til fordi man dulter litt borti hverandre i køen.

Hun tror det er et sjokk for mange unge å møte flere ukjente mennesker på en gang etter nesten to år.

Det er flere som føler det slik.

- Det er nytt å forholde seg til ukjente på byen. Flere på min alder blir ofte litt for drita, sier Jonathan Aasberg Jensen (19). - Sist jeg var ute var det helt kaos. Det var mye fyll og ufin oppførsel, sier Mille Martine Halvorsen (18). - Jeg ble slått til fordi det var litt knuffing i en kø. Det er tydelig at folk ikke vet hvordan de skal oppføre seg, sier Kaja Kruge Nyborg (18). - Det som møtte meg forrige helg var dytting, skriking og mange fulle mennesker. Jeg tror de som er litt yngre enn meg prøver å ta igjen tapt russetid, sier Sarkis Younan (25).

Hektiske helger

Vektere over hele landet opplever at de har mer å gjøre i helgene nå, enn før pandemien.

Avdelingsleder for RSS Securitas i Rogaland, Kristoffer Daldorff, sier den største utfordringen er et altfor høyt alkoholinntak blant de unge.

– Vi merker at det er tre ganger så mange debutanter på byen enn det bruker å være. De mangler ofte forståelsen av hvor mye det er greit å drikke før man drar på byen. De har heller ikke fått opplæring i hva slags oppførsel som er forventet av de i bybildet.

Han sier det er mye opplæring som gjenstår, men legger til at statistikken tilsier ikke at det er mer vold på byen enn tidligere.

– Vi trenger nok noen helger på oss og litt mer opplærende effekt. Da håper jeg vi har tatt bort mye av de tingene som skjer fordi folk er uerfarne, og kan glede oss til å ta imot mange opplærte og hyggelige nye bygjengere, sier han.

Håp om bedring

Mille Martine Halvorsen (18) ble sjokkert over oppførselen til folk da hun nylig var ute på byen. Hun reagerte spesielt på stygge kommentarer og ufin oppførsel i køen inn til utestedet. Nå håper hun på rask bedring.

– Folk får nok litt sjokk over at det plutselig er lov til å være sammen igjen, samtidig som bylivet er helt nytt for veldig mange. Jeg vil tro folk er så gira på å komme seg ut, og da er det fort gjort å få overtenning. Jeg håper på rask bedring etter noen helger.

Tips til deg som er fersk på byen

Sør-Øst politidistrikt la nylig ut en video på Instagram med tips om hvordan man skal oppføre seg på byen.

Ordenssjefen i Drammen, Jan Dystland, sier de publiserte videoen fordi det nå er en større gruppe uerfarne mennesker på byen.

– Vi ønsker nye på byen en god opplevelse, og da er det greit å få med seg noen tips på veien, sier han.