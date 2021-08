I går skjedde den tredje skyteepisoden på kort tid i hovedstaden.

– Dette tar vi på det største alvor. Det er svært alvorlig at det skytes i det offentlige rom. Vi forstår at det skaper uro, og at folk blir redde, sier leder Grete Lien Metlid i felles enhet for etterretning og etterforskning.

Mandag kveld ble en mann i begynnelsen av 20-årene skutt ved Brynseng T-banestasjon i Oslo. I løpet av natten ble en person pågrepet i en leilighet i Oslo.

Denne saken etterforskes som drapsforsøk.

– Mannen som er pågrepet er kjent for politiet. Vi knytter denne saken til et kriminelt miljø politiet er godt kjent med.

Politiet mener det er en relasjon mellom offer og siktede, men vil ikke gå nærmere inn på dette nå.

Politiet ser ingen sammenheng

De siste 15 dagene har det vært tre skyteepisoder i hovedstaden.

Grete Lien Metlid er leder i felles enhet for etterretning og etterforskning ved Oslo politidistrikt. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Det er også for tidlig å konkludere her når det gjelder motiv og miljø, sier Metlid.

Oslo-politiet setter ingen forbindelse mellom sakene.

– Det er heller ikke sånn at alle sakene knyttes til kriminelle miljø eller gjenger.

Politiet sier de følger veldig godt med på gjengmiljøet. De overvåker og jobber forebyggende.

– Vi vurderer ikke nå at gjengproblematikk har hatt noen stor endring etter skytingene.

Høyest prioritert

Onsdag i forrige uke ble to unge menn skutt i oppgangen i en blokk på Trosterud. Her jobber politiet med konkrete spor.

Foreløpig er ingen pågrepet, men politiet håper på en utvikling.

– Saken skiller seg ut fordi den ikke er knyttet til noe kriminelt miljø, sier Metlid.

Hun sier at Oslo-politiet jobber veldig intenst med denne saken, og etterforsker omtrent døgnet rundt.

– Den saken er per nå den høyest prioriterte saken i Oslo politidistrikt.

Dette er skyteepisodene i Oslo i august Foto: Fredrik Hagen / NTB Ekspandér faktaboks 15. august: To unge gutter ble skutt på en T-banevogn ved Skøyenåsen T-banestasjon i Oslo. En av dem ble alvorlig skadd. Gjerningsmannen ble raskt pågrepet. Politiet har sagt at de mener det ikke var noen foranledning til skytinga.

To unge gutter ble skutt på en T-banevogn ved Skøyenåsen T-banestasjon i Oslo. En av dem ble alvorlig skadd. Gjerningsmannen ble raskt pågrepet. Politiet har sagt at de mener det ikke var noen foranledning til skytinga. 25. august: To menn ble skutt ved en oppgang på Trosterud i Alna bydel i Oslo. Begge ble innlagt på sykehus. Fortsatt er ingen pågrepet for skytinga, og politiet ønsker tips.

To menn ble skutt ved en oppgang på Trosterud i Alna bydel i Oslo. Begge ble innlagt på sykehus. Fortsatt er ingen pågrepet for skytinga, og politiet ønsker tips. 30. august: En mann i 20-årene ble skutt ved Brynseng T-banestasjon. Politiet tror ikke det var et tilfeldig angrep.

Også i juli var det en skyteepisode i offentlig rom, da en mann ble drept i nærheten av rådhuset 19. juli. Gjerningsmannen er pågrepet.