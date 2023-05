Tre siktet for bortføring på Romerike etter storaksjon

Det var et vitne som meldte inn til politiet like etter klokken 22 at en mann ble tvunget inn i en bil på Bjørkelangen.

Store politistyrker ble satt inn og to timer senere ble den fornærmede mannen og gjerningspersonene funnet. Både beredskapstroppen og politihelikopteret deltok i aksjonen.

Politiet ønsker ikke å si hvor de ble funnet, men at gjerningspersonene er tidligere kjent.

– Alle tre ble pågrepet og sendt til politistasjonen i Lillestrøm. Alle tre er delvis kjent for politiet fra tidligere og vi leter ikke etter flere personer. Det sier jourhavende jurist i Øst politidistrikt, Anders Wiig til NRK søndag morgen.

Store politistyrker deltok da en mann ble bortført på Romerike lørdag kveld. Foto: Privat

Ifølge politiet gikk pågripelsen rolig for seg, og den fornærmede er ikke skadet. Alle tre er siktet for grov frihetsberøvelse og trusler. De blir avhørt i løpet av søndagen, i tillegg undersøker politiet flere adresser.

– Siden vi er så tidlig i etterforskningen kan vi ikke si noe om hendelsesforløpet og motivet på nåværende tidspunkt. Men vi ser svært alvorlig på saken, sier Wiig.