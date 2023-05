Tre personer pågrepet og siktet etter Lørenskog-drap

Tre personer ble søndag kveld og natt til mandag pågrepet og siktet for drap eller medvirkning til drap.

Det melder politiet mandag formiddag.

Personene vil bli forsøkt avhørt i løpet av mandagen, og framstilles trolig for varetektsfengsling tirsdag.

Ifølge politiet er alle tre i 20-årene og har tilhørighet til østlandsområdet. Politiet kjenner til dem fra før.

– Ytterligere pågripelser kan ikke utelukkes, men vi leter ikke aktivt etter andre nå, skriver politiet i oppdateringa.

Det var fredag kveld at politiet fikk beskjed om at det var funnet en livløs person på en parkeringsplass i Lørenskog. Dagen etter bekreftet de at det var snakk om et drap.

Søndag ble en person siktet for drap eller medvirkning til drap. Han ble sluppet fri etter avhør, men siktelsen frafalt ikke.