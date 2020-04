Tre personer er skadet etter knivstikking i Oslo

– Hendelsen skjedde inne i en leilighet i Ammerudveien, forteller operasjonsleder Marianne Heidenstrøm.

To personer er kjørt til sykehus, mens en person er kjørt til legevakta for behandling. De skadde er to menn og en kvinne.

– En er lettere skadet. De to som er kjørt til sykehus er alvorlig og kritisk skadd, sier operasjonsleder Gjermund Stokkli til NRK.

Politiet beskriver hendelsen som svært alvorlig, men kan ikke si noe om motiv eller relasjon mellom de involverte nå.

Har funnet en kniv

Politiet fikk melding om hendelsen rett før klokken 13.30 mandag ettermiddag.

Det var et vitne som kontaktet politiet, etter at en av de skadde ble funnet ute. To andre ble funnet inne i leiligheten.

Mannen i 30-årene ble pågrepet nøyaktig ti minutter senere, ifølge politiet.

Politiet er fortsatt i Ammerudveien i bydel Grorud for å undersøke åstedet og avhøre vitner.

– Vi har funnet en kniv utendørs som vi knytter til hendelsen, sier Stokkli.

Politiet har nå søkt gjennom et stort område på Ammerud, både T-banestasjonen og andre blokker i nærheten.

– Vi er nå sikre på at det ikke er flere som er skadd eller flere gjerningspersoner.

Knivstikkingen skjedde ifølge politiet i en leilighet i Ammerudveien. Foto: Andreas De Brito Jonassen / NRK

– Folk gråter

Åstedet opplevdes som veldig dramatisk for vitner.

– Jeg har aldri sett så mange politi og ambulansebiler samtidig på et sted. Jeg telte selv 25 politibiler, åtte ambulanser og tre brannbiler. Ammerud pleier ikke å være sånn, det er et veldig stille område, sier vitnet Tahir Bamarni til NRK.

Han skal ikke ha fått med seg selve hendelsen, men kom til stedet like etter at nødetatene hadde ankommet.

– Jeg har vært her i over 40 minutter og politiet har sperret av alle veier. Det er veldig rart å se dette i nærheten av der jeg bor. Folk gråter overalt, sier Bamarni.