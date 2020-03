Tre nye koronadødsfall i dag

Så langt er seks personer døde av koronaviruset i Norge. Onsdag døde tre personer.

To av dem døde på sykehjem i kommunene Lillestrøm og Ringsaker.

I tillegg døde en eldre pasient fra Asker på Bærum sykehus. Det bekrefter Vestre Viken helseforetak i en pressemelding.

– 18. mars døde en eldre pasient med påvist koronasmitte på Bærum sykehus. Av personvernhensyn kan vi ikke gi nærmere informasjon rundt pasienten. Vi ønsker å uttrykke vår medfølelse til de pårørende, sier fagdirektør Ulrich Spreng.

Ordfører Lene Conradi i Asker kondolerer til de pårørende og i en pressemelding minner hun om at alle må ta ansvar for å begrense smitte.

– Basert på erfaringer fra andre land som er rammet, er det dessverre sannsynlig at vi vil miste flere også her i Asker. For å redde så mange liv som mulig må vi respektere og gjennomføre de strenge restriktive tiltakene som er iverksatt for å hindre spredningen, sier hun i pressemeldingen.

Døde på sykehjem

Dødsfallet i Lillestrøm er knyttet til Skedsmotun bo- og behandlingssenter.

Det var Romerikes Blad som først omtalte saken.

Ordfører Jørgen Vik i Lillestrøm kommune bekreftet dødsfallet.

ORDFØRER: Ordfører i Lillestrøm kommune sier at hans tanker går til de pårørende. Foto: Lillestrøm kommune

– Jeg ønsker å uttrykke medfølelse for de nærmeste pårørende. Vi har mistet en av våre i dag og det er selvsagt aller verst for de nærmeste, sier Vik til NRK.

Også ordfører i Ringsaker kommune, Anita Ihle Steen, uttrykker sin medfølelse med de pårørende.

– Mine tanker går til de som nå har mistet en av sine nærmeste, sier ordføreren i pressemeldingen.

Åtte bekreftet smittet

Vik sier dødsfallet understreker alvoret i situasjonen.

– Dette viser hvor viktig det er at vi følger retningslinjene som er gitt oss.

Åtte personer ble tirsdag bekreftet smittet av koronavirus ved bo- og behandlingssenteret på Skedsmo. Smittespredningen her skyldtes en samling mellom en smittet beboer, en ansatt og to eksterne, som alle senere testet positivt på koronavirus.

Følger opp beboere

– På sykehjemmet er det en avdeling hvor vedkommende bodde hvor det er smitte blant beboere. De er i karantene og isolat på sine egne rom. Enkelte av de ansatte som også har testet positivt er selvsagt hjemme, sier Vik.

Laster kart, vennligst vent... For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din. I LILLESTRØM: Skedsmotun bo- og behandlingssenter ligger i Lillestrøm kommune.

De andre beboerne på sykehjemmet følges nå opp.

– De som jobber på avdelingen og sykehjemmet våret er godt drilla i smittevern. Det er det aller viktigste. Og at vi følger dem opp så ingen andre blir syke. Beboerne følges opp på vanlig måte som når det er dødsfall på sykehjem.

I går ettermiddag var det registrert totalt 25 smittede i Lillestrøm kommune.