Rundt 75 norske statsborgere har så langt kommet seg ut av krigsherjede Sudan.

De tre barna fra Buskerud er ikke blant dem.

– Hvorfor samtykker du ikke til at vi kan få barna til for eksempel den norske ambassaden i Khartoum? Norske myndigheter kunne kommet dit og hentet dem, sier aktor Monica Hanø.

Den tiltalte faren forklarer seg i Buskerud tingrett i dag. Han er tiltalt for å ha bortført sine tre barn til Sudan i fjor sommer. Barna er under ti år gamle og er alle født og oppvokst i Norge.

Underveis i rettssaken har det blitt jobbet intenst med å få barna på et fly ut av landet.

– Ikke trygt

Både aktor og dommer spør han gjentatte ganger hvorfor han ikke samarbeider for å få barna ut nå som det jobbes intenst med å få norske borgere evakuert.

En bilkolonne forlater den krigsrammede hovedstaden Khartoum i Sudan, på vei til Port Sudan, øst i landet. Foto: ABUBAKARR JALLOH / AFP

Han sier at han og hans forsvarer har prøvd å få barna til flyplassen, men at det ikke er trygt.

– Men hva er grunnen til at vi skal få barna gjennom mange utrygge områder, når de befinner seg et trygt sted. Hvorfor få barna til flyplassen når det er risikofylt og det kan skje dem noe. Hvorfor skal vi gjøre det når vi kan vente til det er tryggere, sier han.

Ba om penger til å reise å hente barna

Mannen er også tiltalt for å ha hindret norske myndigheter i å komme i kontakt med barna.

Han blir spurt hvorfor han ikke har samarbeidet med å få barn hjem før - de har vært i Sudan siden i fjor sommer.

Det forklarer han med at han har sittet i varetekt siden høsten av. Ifølge han selv har han lansert forslag som at norske myndigheter kan gi ham penger for at han skal reise å hente barna, at han kan reise sammen med politiet for å hente barna, eller at han sammen med politiet kan reise til den sudanske ambassaden i Egypt for å hente barna.

Disse forslagene er blitt avvist, ifølge tiltalte.

Muligheten er dramatisk redusert

– Det ser nok ikke ut til at vi får barna ut nå, dessverre.

Barnas bistandsadvokat Sjak Haaheim. Foto: Caroline Utti / NRK

Det sier barnas bistandsadvokat Sjak Haaheim.

Han forklarer at faren hadde mulighet til å underskrive et dokument for å få barna ut.

– Men han sa nei til det, forteller Haaheim.

– Hvordan jobber dere videre med å prøve å få dem evakuert?

– Muligheten til å få barna ut nå er dramatisk redusert i forhold til da norske myndigheter satte i gang evakuering av norske statsborgere.

– Det spesielle med denne saken er at dette er barn som er på flukt i et land med borgerkrigsherjede tilstander. Det er uvisst om barna kan reddes, og om myndighetene kan bidra. Så blir da spørsmålet om det er mulig å få dem ut på andre måter. Men dette er altfor tidlig å vite noe om nå, sier Sjak Haaheim.

Sendt med buss

I sin forklaring forteller den tiltalte faren at han sendte barna med sin søster til Sudan da familien var i Egypt i fjor sommer. Han ønsket at kona og barna skulle oppholde seg i Sudan, mens han selv reiste til Norge for å ordne en del praktiske ting, som bolig og jobb.

Foto: Caroline Utti / NRK

Han sier at han og kona var enige om å gi hans søster fullmakt for å ta barna med til Sudan, noe kona sa ikke var tilfelle da hun forklarte seg i retten tirsdag.

Moren fortalte i retten i går at hun på bussholdeplassen i Egypt forsøkte å motsette seg at barna skulle reise til Sudan, og det oppstod krangling og knuffing mellom henne og tiltalte.

I dag kommer det også frem, ut fra det tiltalte forklarer, at barna har vært hos hans søster til nå. Men på grunn av krigshandlingene er de nå flyttet til storfamilien, noen timers kjøretur unna der hans søster har tatt hånd om dem.

I tillegg er mannen tiltalt for trusler og bruk av vold mot kona. Mannen har nektet straffskyld på alle tiltalepunktene.

Mannens forsvarer Monica Behn Jacobsen ønsker ikke å kommentere saken i dag.