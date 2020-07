Tre kritisk skadd etter ulykke

Det var seks personer i de to bilene som var involvert i en front-mot-front-kollisjon ved Ørgenviktunnelen i Krødsherad lørdag. Ulykken skal ifølge vitner ha skjedd da den ene bilen kom over i motsatt kjørefelt.

I den ene bilen satt det to personer, en voksen og et barn, i den andre fire personer - to voksne og to barn. Alle seks ble skadd.

Fire personer er fraktet vekk fra stedet i luftambulanse. Foto: Ole Edvin Tangen

Fire personer er sendt til Ullevål sykehus med luftambulanse. En av dem er ikke kritisk skadd, men de tre andre skal være det, ifølge det politiet har fått opplyst fra helsepersonell. De fire skal alle ha sittet i samme bil.

De to i den andre bilen er sendt til henholdsvis Ringerike og Drammen sykehus.

– Ingen av dem er lokale. Alle i bilene ser ut til å ha bostedsadresse på Vestlandet, sier operasjonsleder Marianne Mørch ved 19.15-tida.

Alle var ved bevissthet da nødetatene kom til stedet.

Veien skal være åpnet igjen ved 18.30-tida, men det er fortsatt kø på stedet.

Bilene er totalskadd etter ulykken, som skjedde i et område med fartsgrense 80 km/t.