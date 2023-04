– Man trenger ikke noen hvit frakk for å kunne si at disse barna lever nå med et veldig høyt skadepotensial, sier Sjak Haaheim.

Han er bistandsadvokat for de tre barna under ti år.

Barna er fra Buskerud, men har vært utenfor Norge siden i fjor sommer. Hvor i Sudan de befinner seg nå, er ukjent.

Bistandsadvokat for de tre barna, Sjak Haaheim, sier barna befinner seg i et område hvor det er svært lite opplysninger om hvordan de har det. Foto: Benedikte Fjelly / NRK

Denne måneden brøt det ut kamper mellom regjeringshæren og tidligere regjeringsvennlige paramilitære gruppen RSF i Sudan.

Haaheim sier det vil bli vanskelig å få hentet dem tilbake til Norge, da Sudan ikke har noen tilbakeleveringsavtaler.

– De befinner seg på flukt i et fremmed land hvor det er et annet språk og en kultur de ikke er like bekvem med. Det er klart dette er en kjempebelastning for disse barna, sier han.

Spesialteam på vei for å hente nordmenn

Det er registrert rundt åtti norske borgere i Sudan. Dette er først og fremst norsk-sudanere som bor i og rundt hovedstaden Khartoum.

Regjeringen jobber med alternativer for å få disse hjem.

Allerede er tre diplomater som tjenestegjorde i Sudan evakuert.

NRK har sendt en forespørsel til Utenriksdepartementet (UD) for å høre hva de vet om barna og hva de gjør for å få dem hjem. Foreløpig har vi ikke fått svar.

UD har sendt et eget team til Nord-Afrika for å jobbe med å hente ut norske borgere fra Sudan.

Teamet består av erfarne diplomater som skal jobbe med å evakuere norske borgere fra Sudan.

De er i tillegg på plass for å sikre koordinering og samarbeid med andre land. De har god erfaring fra lignende situasjoner, opplyser UD. Blant annet med evakueringsarbeidet i Kabul, Afghanistan for to år siden.

Rettssak denne uken

– Det er alvorlig når tre norske barn befinner seg i utlandet og da blir således holdt utenfor omsorg av sin mor, sier aktor i saken, Monica Hanø.

Aktor Monica Hanø forteller at politiet ikke har noen kontakt med barna. Foto: Morten W. Røkeberg / NRK

Ifølge tiltalen skal han ha sendt barna videre til Sudan uten barnas mors samtykke under en ferie i Egypt.

I tillegg skal han ha hindret moren, hennes familie og norske myndigheter å komme i kontakt med barna.

Mannen tiltales også for mishandling i form av vold, drapstrusler og voldtekt av sine kone. Han er også tiltalt for å ha truet med å bortføre barna deres.

Forsvareren hans, Monica Behn Jacobsen, sier mannen ikke erkjenner straffskyld.

Saken skal opp i Buskerud tingrett tirsdag denne uken, og det er satt av fire dager til saken.